Vier Unternehmen schließen sich zusammen, um Sihanoukvill City in ein Fintech-Zentrum und einen Elite-Club umzuwandeln

Phnom Penh, Kambodscha (ots/PRNewswire) - Internationale Talente anziehen nachdem der Multipurpose-SEZ-Masterplan am 17. November 2021 verkündet wurde

Continent Assets Management Co., Ltd, PLMP Venture Capital Co., Ltd, PropNex Cambodia Co., Ltd und Ly Ly Kampong Seila Special Economic Zone Co, Ltd unterzeichneten am 17. November 2021 eine Absichtserklärung (MOU), um eine strategische Zusammenarbeit bei der Entwicklung neuer Investitionsprojekte in der Sihanoukville Fintech Hub City im Beisein des Gouverneurs Kuoch Chamroeun und des Masterplan-Projektdirektors Chea Kok Hong einzugehen, nachdem die Regierung im vergangenen Monat einen Multipurpose-SEZ-Masterplan angekündigt hatte.

Vor zwanzig Jahren war Sihanoukville ein verschlafenes Fischerdorf, ähnlich den Ursprüngen von Shenzhen. Der Immobilienmarkt nahm etwa ab 2015 einen Aufschwung, der sich auf die Entwicklung von Kasinos, Hotels und Eigentumswohnungen konzentrierte. Infolgedessen ist der Immobilienbestand auf dem aktuellen Markt von etwa 200 Projekten im Jahr 2015 auf etwa 1.580 im Jahr 2021 angestiegen. Allerdings hatte die COVID-19-Pandemie Auswirkungen auf die Immobilienbranche, die 75 % der Projekte betraf und die Entwicklung verlangsamte. Außerdem erließ die kambodschanische Regierung im vergangenen Jahr ein strenges Verbot des Online-Glücksspiels, das zu massiven Änderungen führte, um eine zusammenhängende und sichere Gemeinschaft für neue Wirtschaftsinitiativen wie den Fintech-Hub aufzubauen, der Investitionsmöglichkeiten in Milliardenhöhe für internationale Beteiligungen bietet.

Diese Absichtserklärung zielt darauf ab, die ersten Sihanoukville-Neuentwicklungsprojekte mit einer Fintech-Hub-Plattform zu starten, um die von der Regierung geleitete Vision des Sihanoukville-Masterplans zu stärken, zu diversifizieren und neue Einkommensmodelle einzuführen. Der Schwerpunkt wird auf der Umstrukturierung der unterentwickelten Anlagen liegen, die neue Märkte schaffen wird, um internationale Talente und Unternehmercluster anzuziehen, die von Finanz- und Technologieinnovatoren angetrieben werden, indem erstklassige Lifestyle-Einrichtungen mit erstklassigen Bildungs- und Berufsbildungseinrichtungen gefördert werden, um die Stadt Sihanoukville zu einer pulsierenden E-Community zu entwickeln. Das Projekt sieht auch vor, die Entwicklung von Rentnerdörfern anzuziehen, die hohe Renditen für Immobilieninvestitionen bieten, sowie fortschrittliche Gesundheitsfürsorge und telemedizinische Einrichtungen, die in ein luxuriöses Dienstleistungsprojekt integriert sind.

Da die Stadt Sihanoukville ein strategischer Knotenpunkt im asiatisch-pazifischen Raum ist, mit einem Tiefseehafen, der die Entwicklung von Sonderwirtschaftszonen unterstützt, und mit neuen wirtschaftlichen Impulsen, die das Wachstum der Stadt fördern sollen, wird erwartet, dass die Gruppe das Beste aus dieser strategischen Lage und dem richtigen Zeitpunkt macht, um die Stadt zu einem neuen wichtigen Wahrzeichen zu machen, das den kommenden Anforderungen der E-Community in diesem digitalen Zeitalter gerecht werden kann, in Übereinstimmung mit der Kambodscha STI Roadmap 2030.

Die Dynamik der großen Infrastrukturprojekte, die im Laufe der Jahre in die Stadt gekommen sind, die richtigen Marktbedingungen und die starke Unterstützung durch die Regierung für produktive Dienstleistungen und innovative Produkte, eine Fintech-Sandbox-Community, den Elite-Club und innovative Lifestyle-Dienstleistungen werden neue Projektentwicklungsmodalitäten formulieren und gleichzeitig das gute Entwicklungsimage des Masterplans für die Sanierung von Sihanoukville City wiederbeleben.

