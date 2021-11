NÖ Sanitätsstab meldet ersten nachgewiesenen Omikron-Fall in Niederösterreich

Sanitätsdirektorin Lechner: „Betroffener befand sich bereits in Quarantäne, Contact Tracing läuft“

St. Pölten (OTS/NLK) - Wie der NÖ Sanitätsstab informiert, ist am heutigen Dienstagabend der erste Omikron-Fall in Niederösterreich nachgewiesen worden. Der Betroffene, ein Asylwerber aus Südafrika, ist derzeit im Asylquartier in Schwechat aufhältig. Die niederösterreichische Sanitätsdirektorin Irmgard Lechner: „Der Mann befindet sich bereits seit mehreren Tagen in Quarantäne. Nun läuft das Contact Tracing auf Hochtouren. Alle, die vor seiner Quarantäne mit ihm Kontakt hatten, werden nun nochmals getestet.“

