SPÖ-Holzleitner zu 30. Frauenmord: Regierung muss für mehr Hochrisikofallkonferenzen sorgen

SPÖ-Frauenvorsitzende wiederholt Forderungen der SPÖ-Frauen und Expert*innen nach 228 Mio. Euro für Gewaltschutz

Wien (OTS/SK) - Schockiert zeigt sich SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner über den mutmaßlichen 30. Frauenmord in diesem Jahr in Österreich. „30 Mal haben Männer ihre (Ex-)Frauen alleine in diesem Jahr ermordet. Österreich hat ein Problem mit männlicher Gewalt. Die Regierung ist gefordert, raschest Hochrisikofallkonferenzen statt Show-Gipfel einzurichten und endlich die von Expert*innen geforderten 228 Millionen Euro für echten Gewaltschutz zur Verfügung zu stellen!“, so Holzleitner. Die SPÖ-Frauenvorsitzende fordert von der Bundesregierung mehr Tempo im Gewaltschutz ein. „Wir dürfen nicht länger wegschauen, wenn es um Gewalt von Männern geht“, so die SPÖ-Frauenvorsitzende. ****

Die Verantwortung liege bei der Bundesregierung: „Besonders die Frauenministerin und der Innenminister müssen einen Gang zulegen und den Turbo bei Hochrisikofallkonferenzen zünden“, so Holzleitner. (Schluss) lp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/