Mit der Webserie "Girlhood - Frauen im Rap" setzt ARTE seinen Schwerpunkt über "Hip Hop Kultur" fort

Strasbourg (ots) - Seit Anfang Oktober dominieren in der ARTE Mediathek Bboys & BGirls, Beats und Breakdance-Battles: "Hip Hop Kultur" lautet der umfassende Schwerpunkt, der in Dokumentationen, Webserien, Konzerten und einer Reihe auf Tik Tok das Genre in all seinen Facetten beleuchtet.

Neu ist im Dezember die vierteilige Webserie "Girlhood - Frauen im Rap". Sie zeigt, wie es Frauen geschafft haben, in dieses lange Zeit so männlich geprägte Feld einzudringen. Im Mittelpunkt der Serie stehen acht junge Künstlerinnen, die den Rap als Ausdrucksform gewählt haben, um über ihr Alltagsleben zu singen, ihre Kämpfe auszutragen, ihre Kultur und manchmal auch ihr Exil mit anderen zu teilen. Meryl und Lean Chihiro aus Frankreich, Dee Koala und Dope Saint Jude aus Südafrika, Layla Boe und Yetundey aus Deutschland sowie Krtas Nssa und Khtek aus Marokko nutzen die kreativen Möglichkeiten des Rap, um den unterschiedlichen Facetten ihrer Identität Ausdruck zu verleihen. Die Serie beleuchtet ihre ungewöhnlichen Werdegänge, die vom kulturellen, politischen, gesellschaftlichen und familiären Umfeld der einzelnen Künstlerinnen geprägt sind. Die Musik dieser Rapperinnen steht in enger Verbindung zu dem Land, in dem sie entsteht.

Ab Mittwoch, 1. Dezember 2021 auf arte.tv und YouTube

Girlhood - Frauen im Rap

4-teilige Webserie von Jean-François Tatin und Flora Desprats

ARTE France/Flair Production, Frankreich 2021, 4x10 Min., Erstausstrahlung

Die Folgen im Überblick:

Girlhood, Frauen im Rap (1/4) - Deutschland

Girlhood, Frauen im Rap (2/4) - Südafrika

Girlhood, Frauen im Rap (3/4) - Frankreich

Girlhood, Frauen im Rap (4/4) - Marokko

Weiterhin stehen in der ARTE Mediathek noch die Dokumentation "Snoop Dogg - The Doggfather", die Webserien "We Wear the Crown - 40 Jahre Rap aus Deutschland", "Hip-Hop & Internet", "Bboys & Bgirls Africa", ein Tracks Hip-Hop-Spezial sowie u. a. Konzerte von Tupac und Trettmann zur Verfügung. Alle Inhalte des Hip Hop-Schwerpunktes sind zu finden auf: arte.tv/hiphop.

