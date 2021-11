Langsitzer-Programm im Tierschutzhaus Vösendorf: Hoffnung für scheinbar chancenlose Hunde

"Mit unserem Langsitzer-Programm haben wir es uns zur Mission gemacht, diesen scheinbar chancenlosen Hunden eine zweite Chance zu geben."

Wien/Vösendorf (OTS) - Langsitzer sind Hunde, die bereits mehr als ein Jahr in unserer Obhut sind – zwei von ihnen sind Galli und Malena (Videos mit Namen verlinkt). Galli, der einstige Kofferraumwelpe, wartet seit mehr als zehn Jahren auf sein großes Glück. Auch Malena musste bereits den Großteil ihres Lebens im Tierheim verbringen. Die Vermittlungschancen unserer Langsitzer sind aus den verschiedensten Gründen geringer. Sie über Monate oder gar Jahre hinweg zu begleiten, zu beherbergen, zu verpflegen und medizinisch zu versorgen, ist ein hoher personeller und finanzieller Aufwand.

"Mit unserem Langsitzer-Programm haben wir es uns zur Mission gemacht, diesen scheinbar chancenlosen Hunden eine zweite Chance zu geben. Im Programm arbeiten wir mit unseren Langsitzern am Erlernen von Vertrauen sowie am Meistern von Alltagssituationen. So steigen ihre Chancen auf Vermittlung und ein Happy End.", informiert Präsidentin Madeleine Petrovic. Aktuell nehmen rund 70 Schützlinge am Programm teil. Diesen möchte man in den nächsten Wochen im Rahmen der #mitherzundhirn-Kampagne mehr Aufmerksamkeit verschaffen. Zudem könnten die Langsitzer im Rahmen der Christkindaktion zu Weihnachten beschenkt werden.



Wie man unterstützen kann:



Mit finanzieller Unterstützung finanzieren wir nicht nur die Versorgung und Verpflegung unserer Langsitzer, sondern auch wichtige Trainingseinheiten, die die Vermittlungschancen unserer Langsitzer erhöhen!

Um zu spenden, wird gebeten, folgendes Spendenformular zu verwenden: https://www.ots.at/redirect/tierschutz-austria



Bei Fragen zur Spende steht das Spendenservice-Team per E-Mail oder telefonisch unter 01 699 24 50 Durchwahl – 18 bzw. Durchwahl – 19 zur Verfügung. Falls lieber mit Zahlschein gespendet werden möchte, ist dies ebenfalls möglich (an Spendenservice wenden).

Link zur Christkindaktion:

https://www.tierschutz-austria.at/christkindaktion/



Bilder und weitere Informationen zu Galli und Malena sind auf Anfrage möglich.



Rückfragen & Kontakt:

Tierschutz Austria

Jonas von Einem

Leitung Kampagne und Presse

+43 699 16604075

Jonas.voneinem @ tierschutz-austria.at

www.tierschutz-austria.at