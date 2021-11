Virtueller Adventkalender von „NÖ liest los“

LR Schleritzko: Geschichten, Gedichte und viele Überraschungen aus allen Vierteln

St.Pölten (OTS) - Auch in diesem Jahr haben Leserinnen und Leser die Möglichkeit, bei den Adventkalender-Gewinnspielen von „NÖ liest los“ teilzunehmen und tolle Preise zu gewinnen, aber auch die Chance, wunderbare Geschichten und mehr zu lesen. „Gerade der Advent ist eine besondere Zeit im Jahr. Heuer flog eine kleine Schneeflocke durch unsere Bibliotheken in ganz Niederösterreich und sammelte Geschichten, Gedichte und vieles mehr an Überraschungen aus allen vier Vierteln“, sagt Landesrat Ludwig Schleritzko über den virtuellen Adventkalender von „NÖ liest los“.

„Der Online-Adventkalender ist eine fabelhafte Versüßung in der Vorweihnachtszeit für alle Leserinnen und Leser und die, die es noch werden wollen. Gerade in den schwierigen Pandemie-Zeiten stellen unsere blau-gelben Bibliotheken einen Anker für Gemeinschaft und Leseförderung dar. Sie bieten eine unglaubliche Medienvielfalt an. Ein kleiner Geschenketipp: Legen Sie doch eine Jahreskarte der nächstliegenden öffentlichen Bibliothek unter den Baum!“, ergänzt Schleritzko.

Den Adventkalender, der jeden Tag ein Türchen öffnet, findet man unter www.loslesen.at/adventkalender-2021 und www.facebook.com/loslesen.at. Nähere Informationen beim Treffpunkt Bibliothek unter 02742/9005-17993, Kerstin Mayer, und e-mail kerstin.mayer @ treffpunkt-bibliothek.at.

