„Talk 1: Menschen der Woche“ am 1. Dezember um 22.35 Uhr in ORF 1

Bei Lisa Gadenstätter im Gespräch: ORF-Wissenschaftsleiter Günther Mayr, Motorsportexpertin Corinna Kamper und Obdachlosen-Helfer Phillip „Ringo“ Nussbaumer

Wien (OTS) - Lisa Gadenstätter begrüßt am Mittwoch, dem 1. Dezember 2021, um 22.35 Uhr in ORF 1 in einer neuen Ausgabe von „Talk 1:

Menschen der Woche“ Gäste zu u. a. folgenden Themen: Omikron-Alarm:

Wie sehr verändert die neue Corona-Variante die Pandemie-Situation wirklich? Helfen, wo andere wegschauen: So kann Menschen, die alles verloren haben, wieder Hoffnung geben werden. Und: Das große Finale im Formel-1-Zirkus.

Günther Mayr: Der Leiter der ORF-Wissenschaft, Präsentator des ORF-Wissenschaftsmagazins „Mayrs Magazin – Wissen für alle“ und Corona-Erklärer Nr.1 im öffentlich-rechtlichen Fernsehen hat sich diesen Herbst und Winter auch anders vorgestellt und erhofft: Erneut ist Mayr in den Informationssendungen des ORF im Dauereinsatz, um die Pandemie, deren Verlauf und Bedeutung für uns alle zu erklären, zu analysieren und einzuschätzen. Nun also ist es die neu aufgetauchte Omikron-Variante, die seit dem Wochenende für weltweite Besorgnis sorgt. Die Meldungen überschlagen sich stündlich, die Wissenschaft liefert täglich neue Erkenntnisse und Botschaften. Im Gespräch mit Lisa Gadenstätter ordnet er ein, was bisher bekannt ist und gibt Auskunft, womit noch gerechnet werden muss. In seiner gewohnt sachlich-pointierten Unaufgeregtheit liefert er fundierten Wissenschaftsjournalismus, mit dem er dem Publikum praktische Orientierung bietet.

Phillip „Ringo“ Nussbaumer: Der gebürtige Eisenstädter ist so etwas wie ein Held der Obdachlosen. Er selbst hat vor Jahren alles verloren und ist auf der Straße gelandet. Doch Nussbaumer hat nicht nur den Weg zurückgeschafft, sondern er ist nun leidenschaftlicher Helfer und Unterstützer von Menschen, die kein Dach mehr über dem Kopf haben. Mit seiner Initiative „Ringo for Homeless“ versorgt er Obdachlose mit Essen, verteilt Schlafsäcke, unterstützt Menschen bei ihrem Versuch, wieder einen Weg zurück zu finden. Viele kennen „Ringo“ von seinen gemeinsamen Grill-Nachmittagen in Wien oder in Niederösterreich, bei denen er für das leibliche Wohl von Obdachlosen sorgt und ihnen gleichsam sozialen Halt gibt. In „Dok 1: Arm in Österreich“ am Mittwoch, dem 1. Dezember, um 20.15 Uhr in ORF 1 hat er Lisa Gadenstätter einen Einblick in sein Leben und seine Arbeit gegeben.

Corinna Kamper: Die 27-jährige Steirerin ist erfolgreiche Autorennfahrerin, war bei zahlreichen Rennen im Formelsport ganz vorne mit dabei. Ihre Leidenschaft für den Motorsport und ihre Expertise, die sie im Cockpit zahlreicher Boliden auf vielen internationalen Rennstrecken gesammelt hat, bringt sie auch im ORF-Magazin „Formel 1 Motorhome“ ein. In „Talk 1“ schildert sie ihre Erfahrungen und Hoffnungen als Frau in einem von Männern dominierten Sport-Business. Und sie schaut auf die letzten beiden großen Formel-1-Rennen der heurigen Saison an den kommenden beiden Wochenenden in Saudi-Arabien bzw. Abu Dhabi und den spannenden Titelkampf zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen.

