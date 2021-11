VP-Schwarz: „Kickl hat auch in seiner Quarantäne nichts an Wissenschaftsfeindlichkeit und Verantwortungslosigkeit eingebüßt“

FPÖ-Chef rückt nicht von seiner Empfehlung zur Wurmmittel-Einnahme ab, vor der die Ärzteschaft und der Erzeuger eindringlich warnen

Wien (OTS) - „FPÖ-Chef Herbert Kickl hat auch in seiner COVID-bedingten Quarantäne nichts an Wissenschaftsfeindlichkeit und Verantwortungslosigkeit eingebüßt. Zugleich bin ich froh darüber, dass Kickl seine Corona-Erkrankung überstanden hat und bei guter Gesundheit ist – denn vielen, die auf seine pseudo-medizinischen und brandgefährlichen Ratschläge hören und gehört haben, ergeht es leider gänzlich anders. So ist Herbert Kickl heute einmal mehr nicht von seiner Empfehlung zur Wurmmittel-Einnahme abgerückt – vor der die Ärzteschaft und der Erzeuger zur Behandlung von Corona eindringlich warnen“, betont die stv. Generalsekretärin und Gesundheitssprecherin der neuen Volkspartei, Gaby Schwarz, die abschließend festhält: „Der neuerliche, an Gleichgültigkeit dem medizinischen Personal gegenüber kaum zu überbietende Demo-Aufruf der FPÖ überrascht angesichts Kickls Kampf-Rhetorik der vergangenen Wochen und Monate ganz und gar nicht. Den FPÖ-Chef stört laut eigenen Aussagen auch die Teilnahme des wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung verurteilten Gottfried Küssel an der Demonstration nicht.“



Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/