Impfstraße im Stephansdom ab 6. Dezember täglich geöffnet

Enorme Nachfrage von fast 3.000 Stichen gegen Covid-19 allein vergangenes Wochenende - Covid19-Immunisierungen auch in mehreren Pfarrsälen, Ordensspitälern und Klostergasthäusern

Wien/Linz (KAP) - Der Wiener Stephansdom erfährt derzeit trotz des Lockdowns regen Besuch: Die Nachfrage nach den hier verabreichten Impfungen gegen Covid-19 ist hoch wie nie, berichtete der Malteser Hospitaldienst, der die Aktion mit den Johannitern im Auftrag der Dompfarre koordiniert, am Dienstag gegenüber Kathpress. Exakt 17.817 Stiche mit dem Vakzin von BioNTech/Pfizer sind seit August in der Barbarakapelle verabreicht worden, davon 10.123 seit Novemberbeginn und 2.872 allein vergangenes Wochenende. Wegen des enormen Zulaufs wird die bisher von Donnerstag bis Sonntag (von 10 bis 20 Uhr) angebotene Aktion ab 6. Dezember auf alle Wochentage ausgeweitet, kündigte Malteser-Einsatzleiterin Gabrielle Scarimbolo an.

Göttweig: Impfung statt Adventzauber

Doch auch an anderen kirchlichen Orten quer durch Österreich läuft die Immunisierung gegen das Coronavirus. Darunter etwa in Stift Göttweig, unter dem Titel "Dritter Stich am ersten Adventsonntag". Im Stiftsrestaurant finden am Sonntag, 5. Dezember, von 11 bis 14 Uhr, sowie am Montag, 6. Dezember, von 16 bis 19 Uhr, Impfungen statt, teilte die Diözese St. Pölten mit.

Pop-Up-Impfstraßen in Pfarrsälen

Impfangebote in kirchlichen Gebäuden sind besonders in Oberösterreich gang und gäbe. Eintägige Aktionen im Pfarrsaal gab es bisher unter anderem in Ried im Traunkreis, Schiedlberg, St. Johann am Walde, Altmünster oder zuletzt in Pinsdorf, wie der dortige Pfarrassistent Gerhard Pumberger gegenüber Kathpress bestätigte.

"Die Gemeinde war an die Pfarre herangetreten, ob wir unsere Räume für eine Pop-up-Impfstraße zur Verfügung stellen, was wir gerne zusagten. 565 Personen haben vergangenen Freitag ihren Stich abgeholt, darunter auch 63 Erst- und 110 Zweitstiche, und es gab auch Kinderimpfungen", so der Pfarrassistent. Ähnliche Angebote plant demnächst die Pfarre Wels-Hl. Familie (8. Dezember) sowie Laakirchen (10. Dezember), wo im Pfarrsaal bereits seit Sommer eine Covid-Teststraße läuft, berichtete Pfarrer Franz Starlinger.

Stiche in Ordensspitälern

Auch in etlichen Ordenskrankenhäusern Oberösterreichs besteht Impfangebot, für das ebenso keine Anmeldung nötig ist. So bietet etwa in unmittelbarer Nachbarschaft zum Linzer Dom das Ordensklinikum im Rahmen der Impfaktion des Landes Oberösterreich eine gemeinsame Impfstraße mit den Barmherzigen Brüdern am Vorplatz zu deren Krankenhaus (Seilerstätte 2) an. In Braunau impfen Ärzte des Krankenhausse St. Josef seit 15. November in der Bezirkssporthalle, in Ried beteiligen sich die Barmherzigen Schwestern an der Impfaktion in der Weberzeile, zudem ist auch im Klinikum Wels-Grieskirchen eine Impfung ohne Anmeldung möglich.

