Mehr Bewegung für Kinder ist ein Gebot der Stunde

ASVÖ-Präsident Christian Purrer: Politik muss ins Handeln kommen und tägliche Bewegungseinheit ermöglichen

Wien (OTS) - „Wir begrüßen alle Initiativen, die mehr Bewegung für unsere Kinder bringen. Auch ‚Beweg dich schlau‘ von Felix Neureuther ist ein weiterer Baustein bei unseren gemeinsamen Anstrengungen, mehr Bewegungsangebote für Kinder zu schaffen. Wie andere Programme zielt diese Initiative darauf ab, Kinder wieder verstärkt in Sportvereine zu bringen. Und das tut wirklich not, denn wir haben bei den unter Zehnjährigen einen Rückgang in der Vereinsbindung um 50% registriert“, stellt ASVÖ-Präsident Purrer fest.

„Zwar haben wir mit den beiden anderen Dachverbänden mit unserem Programm ‚Kinder gesund bewegen‘ während der beiden Corona-Schuljahre über 120.000 Bewegungseinheiten in Kindergärten und Volksschulen durchgeführt. Das kann aber die Schaffung einer täglichen Bewegungseinheit in den Pflichtschulen nicht ersetzen. Die Politik hat grundsätzlich erkannt, dass Handlungsbedarf für die Gesundheit unserer Kinder besteht. Seit einem Jahr befindet sich eine Initiative dreier Ministerien - Bildung, Gesundheit, Sport - für mehr Bewegungsstunden im Bildungsbereich in Vorbereitung,“ fährt Purrer fort.

„Nach mehreren Konferenzen aller beteiligten Stakeholder droht nun politischer Stillstand. Bund und Länder können sich nicht über den geplanten Probelauf in Pilotregionen einigen. Dieses föderalistische Dilemma muss schleunigst behoben werden, damit endlich ein signifikanter Schritt in Richtung mehr Bewegung für unsere Kinder gemacht wird,“ schließt Purrer seinen Appell an die Entscheidungsträger.

Der Allgemeine Sportverband Österreichs (ASVÖ) – Wir machen Sport!

Der ASVÖ vertritt österreichweit seit 1949 überparteilich und unabhängig die Interessen von über 5.450 Vereinen mit rund 800.000 Mitgliedern in mehr als 120 Sportarten und sichert damit die Grundlagen für freudvollen Breitensport und erfolgreichen Spitzensport in Österreich. Der ASVÖ unterstützt Vereine bei der Errichtung und Erhaltung von Sportanlagen, organisiert Lehrgänge, Wettkämpfe und Fortbildungen, entwickelt Programme zur Gesundheitsförderung und engagiert sich aktiv im Jugendbereich. Mit gezielten Förderungen stärkt der ASVÖ die Basis des Sports und ermöglicht es dadurch Sportlerinnen und Sportlern quer durch alle Alters- und Leistungsstufen in ganz Österreich, ihre persönliche Leidenschaft und Sportbegeisterung zu leben.

