Die „Science Busters“ feiern das „Saisonfinale 2021“ am 1. Dezember

Lehrstoffwiederholung mit Martin Puntigam & Co. um 22.05 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Die aktuelle Staffel der „Science Busters“ biegt in die Zielgerade! Bevor es im neuen Jahr mit farbenprächtiger Forschung – präsentiert von der Kelly Family der Naturwissenschaften – weitergeht, machen die „Science Busters“ beim „Saisonfinale 2021“, am Mittwoch, dem 1. Dezember 2021, um 22.05 Uhr in ORF 1 eine Stundenwiederholung für alle mit einem Rückblick auf die ersten 102 Folgen und neuem Stoff.

Als Highlight zeigt MC Martin Puntigam noch einmal alle neuen Kostüme her. Danach legen die „Science Busters“ eine kurze Weihnachtspause ein, bevor es ab 12. Jänner 2022 immer mittwochs um 21.55 Uhr in ORF 1 ein Wiedersehen mit Folgen vergangener Staffeln gibt.

Fans des Wissenschaftskabaretts finden viele weitere Folgen der „Science Busters“ auch auf Flimmit (https://flimmit.at).

