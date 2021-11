myfidelio im Dezember: Abokonzert der Wiener Philharmoniker, Besinnliches im Advent und Neujahrskonzert-Gewinnspiel

Rudolf-Buchbinder-Geburtstagsreihe, Michael Schades Musiksalon, Weihnachtskonzert mit den Wiener Sängerknaben

Wien (OTS) - Stimmungsvoll, besinnlich und voll gepackt mit Programmhighlights wird der Advent 2021 auf myfidelio (www.myfidelio.at). Neben einer Themenreihe anlässlich Rudolf Buchbinders 75. Geburtstag am 1. Dezember und einer philharmonischen Matinee mit Franz Welser-Möst am 5. Dezember, dürfen sich myfidelio-Abonnentinnen und -Abonnenten auf weihnachtliche Premieren aus dem Wiener MuTh freuen, darunter u. a. Michael Schades Musiksalon am 13. Dezember und das Weihnachtskonzert der Wiener Sängerknaben am 18. Dezember. Unterhaltung für die ganze Familie bringt am 24. Dezember „Der Nussknacker“ aus dem Salzburger Marionettentheater. Zum Jahresausklang steht dann am 31. Dezember noch „Die Fledermaus“ aus der Wiener Staatsoper auf dem Programm, bevor der Countdown zum Neujahrskonzert 2022 eingeläutet wird. Ein ganz besonderes Gewinnspiel hat sich das myfidelio-Team obendrein einfallen lassen:

Wer bis 26. Dezember ein myfidelio-Jahresabo zum Aktionspreis kauft oder verschenkt, kann zwei Karten für das „Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker“ am 1. Jänner 2022 gewinnen.

Happy Birthday, Rudolf Buchbinder!

Rudolf Buchbinder ist umjubelter Pianist, Intendant des renommierten Grafenegg-Festivals und ausgewiesener Beethoven-Kenner. Anlässlich seines 75. Geburtstags, den der Musiker morgen, am 1. Dezember 2021, feiert, gratuliert myfidelio mit einem eigenen Programmschwerpunkt und zahlreichen Highlights, darunter u. a. der Beethoven-Marathon zu allen fünf Klavierkonzerten gemeinsam mit den Wiener Philharmonikern und auch private Einblicke, etwa 2019 gemeinsam mit Barbara Rett in „Ein Tag im Leben von Rudolf Buchbinder“.

Live am 5. Dezember: Wiener Philharmoniker und Franz Welser-Möst

Erneut muss ein Abonnementkonzert der Wiener Philharmoniker ohne Publikum auskommen. Klassikfans dürfen sich aber ganz besonders auf den exklusiven Live-Stream von myfidelio freuen, der die nächste philharmonische Matinee am Sonntag, dem 5. Dezember, um 11.00 Uhr direkt in die österreichischen Wohnzimmer streamt. Franz Welser-Möst konzertiert gemeinsam mit den Wiener Philharmonikern im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins. Auf dem Programm steht Gustav Mahlers Symphonie Nr. 9 in D-Dur.

Weihnachtliche Programmpremieren mit Schades Musiksalon, Wiener Sängerknaben, Salzburger Marionettentheater u. v. m.

Auch im Dezember stehen wieder zahlreiche Programmpremieren auf dem Programm, die perfekt in die Vorweihnachtszeit passen. Den Auftakt macht Michael Schades Musiksalon am 13. Dezember. Der international gefragte Tenor lädt – diesmal als Sänger und Moderator – zu einem stimmungsvollen Programm ins MuTh. Gemeinsam mit ihm singen ausgewählte Schülerinnen und Schüler des Oberstufenrealgymnasiums der Wiener Sängerknaben Klassiker wie „Adeste Fideles“, „Es wird scho glei dumpa“ oder den „Andachtsjodler“. Für den ganz besonderen Klangzauber sorgen außerdem Franziska Fleischanderl mit dem Salterio und Alte-Musik-Spezialist Reinhard Führer.

Besondere Höhepunkte zur Weihnachtszeit bilden außerdem die „Guten Hirten“, das Weihnachtskonzert der Wiener Sängerknaben, das ab 18. Dezember auf myfidelio verfügbar ist, und „Das neue Wiener Krippenspiel“, das Jung und Alt ab 23. Dezember mit multimedialer Poesie zu überraschen weiß.

„Großes“ Theater mit „kleinen“ Darstellern gibt es dann am 24. Dezember 2021, wenn „Der Nussknacker“ aus dem Salzburger Marionettentheater auf myfidelio zu sehen ist. Mit einer witzig-fantasievollen Inszenierung und detailreich gestalteten Ballettszenen entführt das Salzburger Marionettentheater in die Geschichte von Clara und dem Nussknacker, die auch die kleinsten Klassikfans begeistern wird.

„Ein klassischer Advent“: Christmas in Vienna, Bachs Weihnachtsoratorium u. v. m.

Besinnliches erwartet Abonnentinnen und Abonnenten ab sofort in der Themenreihe „Ein klassischer Advent“. Passend zur Weihnachtszeit finden sich darin u. a. alle seit 2004 aufgeführten „Christmas in Vienna“-Konzerte aus dem Wiener Konzerthaus, Bachs Weihnachtsoratorium mit Dirigent Nikolaus Harnoncourt aus der Stiftskirche Waldhausen von 1982, der Opernfilm-Klassiker „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck und das Konzert „Winterklang Werfenweng“ aus der Pfarrkirche Werfen mit Rubén Dubrovsky aus dem Jahr 2018. Als besonderes Highlight erwarten Klassikliebhaber/innen zudem ausgewählte Adventkonzerte aus der Frauenkirche Dresden, darunter auch der Konzertabend von 2019 mit Dirigentin Alondra de la Parra und den Solisten Regula Mühlemann, Julian Prégardien und Julia Muzychenko.

myfidelio-Jahresabo sichern und Karten für das Neujahrskonzert 2022 gewinnen

Für alle Musik-, Opern und Ballettfans, denen noch das passende Weihnachtsgeschenk fehlt, hat myfidelio den idealen Geschenktipp parat: Das Jahresabo gibt es ab sofort bis einschließlich 26. Dezember um nur 99 Euro statt 149 Euro. Unter allen abgeschlossenen Aktionsabos werden zwei Karten für das traditionelle „Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker“ am 1. Jänner 2022 mit anschließendem Mittagessen im Hotel Sacher verlost. Nähere Infos unter www.myfidelio.at/weihnachtsaktion.

Silvestercountdown: „Die Fledermaus“ aus der Wiener Staatsoper und Neujahrskonzert im Live-Stream

Mit einer hochkarätig besetzten „Fledermaus“ von Johann Strauß feiert die Wiener Staatsoper den krönenden Abschluss des Jahres. myfidelio überträgt die Operette live um 19.00 Uhr aus dem Haus am Ring. Unter der Leitung von Bertrand de Billy gibt heuer der österreichische Tenor Andreas Schager sein Staatsopern-Rollendebüt als Eisenstein. In der zeitlosen Inszenierung von Otto Schenk singt außerdem Sopranistin Rachel Willis-Sørensen die Partie der Rosalinde und Schauspiellegende Peter Simonischek ist wieder als Frosch zu sehen.

Und was wäre der Jahreswechsel ohne Neujahrskonzert? Die Wiener Philharmoniker geben jährlich im Goldenen Saal des Musikvereins ihr traditionelles Auftaktkonzert. Das soll auch heuer trotz Corona so sein. Auf myfidelio kann man jedenfalls per Live-Stream österreichweit beim Neujahrskonzert 2022 mit dabei sein. Zur Einstimmung bietet myfidelio im Rahmen eines Schwerpunkts Neujahrskonzerte vergangener Jahre per Stream zum Wiedersehen: von der Ausgabe von 2009 unter Stardirigent Daniel Barenboim bis zur letztjährigen Aufführung mit Riccardo Muti am Pult der Wiener Philharmoniker (ab 12. Dezember verfügbar).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at