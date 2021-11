ORF III am Mittwoch: „Heimat Österreich“-Premiere „Almleben im Ennstal – Ein Jahr auf der Riesneralm“

Außerdem: „Landleben“-Doppel, „MERYNS sprechzimmer: 3. Stich, Lockdown oder Testen?“ und „Virenkiller aus der Hausapotheke“ in „treffpunkt medizin“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information porträtiert am Mittwoch, dem 1. Dezember 2021, in einer „Heimat Österreich“-Neuproduktion das „Almleben im Ennstal“ und zeigt den Lebens- und Arbeitskreislauf „Ein Jahr auf der Riesneralm“ auf 1.999 Metern Seehöhe. In „Landleben“ geht es anschließend „Durchs Südburgenland“ und „Vom Dachstein bis zur Koralm“, bevor sich „MERYNS sprechzimmer“ unter dem Titel „3. Stich, Lockdown oder Testen?“ mit möglichen Wegen aus der Corona-Pandemie befasst. Der Abend schließt mit der „treffpunkt medizin“-Doku „Virenkiller aus der Hausapotheke“.

Im Hauptabend präsentiert ORF III die „Heimat Österreich“-Premiere „Almleben im Ennstal – Ein Jahr auf der Riesneralm“ (20.15 Uhr) von Alfred Ninaus und Fritz Aigner. In einem Seitental des steirischen Ennstals offenbart sich eine prächtige alpine Welt, die lange ein Geheimtipp geblieben ist. Auf 1.900 Metern Seehöhe liegt in den Wölzer Tauern die Riesneralm, ein Skigebiet, das in den siebziger Jahren erschlossen worden ist. Alfred Ninaus porträtiert das Leben hier oben im Wandel der Jahreszeiten und zeigt insbesondere, wie die Menschen hier vom Sommer- auf den Winterbetrieb umsatteln. Lange war das Leben hier von der Land- und Forstwirtschaft geprägt. Anschließend geht es in zwei „Landleben“-Dokus „Durchs Südburgenland“ (21.05 Uhr) und „Vom Dachstein bis zur Koralm“ (21.55 Uhr).

In „MERYNS sprechzimmer: 3. Stich, Lockdown oder Testen?“ diskutiert ORF-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn mit seinen Gästen über mögliche Wege aus der Corona-Pandemie (22.30 Uhr). Abschließend folgt um 23.20 Uhr „treffpunkt medizin: Virenkiller aus der Hausapotheke“. Der Film zeigt eine ganze Reihe von bewährten und gut erforschten Mitteln gegen Viren, die in keiner Hausapotheke fehlen sollten. Außerdem kommen Forscherinnen und Forscher wie Patientinnen und Patienten zu Wort, die mit neuen Substanzen zum Gurgeln, Spülen und Inhalieren Virenerkrankungen erfolgreich bekämpfen konnten.

