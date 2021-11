BIO AUSTRIA: Verband der Biobäuerinnen und Biobauern unterstützt SOS-Kinderdorf

Bio-Verband übernimmt Patenschaft für SOS-Kinderdorf Familie sowie Versorgung des SOS-Kinderdorfes Altmünster mit regionalem Bio-Gemüse und Bio-Obst

Wien (OTS) - Anlässlich des "Giving Tuesday", einem seit Jahren weltweit begangenen Tag des Gebens und der Großzügigkeit gegenüber benachteiligten Menschen, übergab BIO AUSTRIA Obfrau Gertraud Grabmann einen Scheck über 2.500 Euro an die Hilfsorganisation SOS-Kinderdorf. Der Geldbetrag ist Teil eines Spenden-Pakets, das einem konkreten SOS Kinderdorf zu Gute kommt. Zusätzlich zur Geldsumme übernimmt BIO AUSTRIA die Kosten für die Versorgung der Kinder und Jugendlichen sowie der MitarbeiterInnen des SOS-Kinderdorfes Altmünster mit regionalem Bio-Gemüse und Bio-Obst für eine Woche. Außerdem wird die Patenfamilie von BIO AUSTRIA im Kinderdorf Altmünster zum Besuch eines BIO AUSTRIA Schaubauernhofes eingeladen. Das SOS-Kinderdorf Altmünster betreut und fördert Kinder in Not in SOS-Kinderdorf-Familien, Kinder- und Jugend-Wohngruppen sowie im Eltern-Kind-Wohnen.

"Jedes Kind, jeder junge Mensch sollte ein sicheres und liebevolles Zuhause haben. Da dies aber aus verschiedenen Gründen leider nicht immer selbstverständlich ist, sind Organisationen wie SOS-Kinderdorf und die dort engagierten Helferinnen und Helfer enorm wichtig und gesellschaftlich wertvoll. Es ist uns als Verband daher ein Anliegen, mit unserer Spende an SOS-Kinderdorf einen kleinen Beitrag zur Unterstützung dieser wichtigen Arbeit im Interesse von Kindern und Jugendlichen zu leisten. Wir wollen damit auch einen Teil zu einer guten Zukunft für diese jungen Menschen beitragen. So wie unsere Biobäuerinnen und Biobauern mit ihrer Arbeit täglich einen Beitrag für eine enkeltaugliche Umwelt und Zukunft leisten", betont BIO AUSTRIA Obfrau und Biobäuerin Gertraud Grabmann.

"SOS-Kinderdorf bedankt sich ganz herzlich bei BIO AUSTRIA für die wertvolle Unterstützung für das SOS-Kinderdorf Altmünster. Wir sind sehr froh, mit BIO AUSTRIA einen besonders engagierten Partner an unserer Seite zu haben, der sich für eine bessere Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen einsetzt", sagte Dr. Sylvia Karl, zuständig für den Bereich Unternehmenspartner bei SOS-Kinderdorf, anlässlich der Scheckübergabe.

Über BIO AUSTRIA:

BIO AUSTRIA ist das Netzwerk der österreichischen Biobäuerinnen und Biobauern. Als größter Bio-Verband in Europa repräsentiert BIO AUSTRIA die österreichische Bio-Landwirtschaft und vertritt die Interessen der Biobäuerinnen und Biobauern - mit 13.500 Mitgliedern und mehr als 430 Partnerunternehmen in der Wirtschaft. Nähere Informationen unter www.bio-austria.at

