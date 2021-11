Stefan Lenglinger komplettiert das Moderations-Team der „ZIB“ um 13.00 Uhr

Nach dem Wechsel von Stefan Hartl ins Landesstudio OÖ, Debüt am 15. Dezember

Wien (OTS) - Nach der Bestellung von Stefan Hartl zum neuen Chefredakteur im ORF-Landesstudio Oberösterreich übernimmt der 28-jährige Stefan Lenglinger die Moderation der „ZIB“ um 13.00 Uhr und der Früh-„ZIB“-Ausgaben in ORF 2. Er ergänzt damit das Team um Margit Laufer, Rosa Lyon und Peter Teubenbacher, sein Debüt feiert Lenglinger am 15. Dezember 2021. Die Präsentation der „ZIB“-Formate in ORF 1, wie etwa der „ZIB Nacht“, behält Lenglinger bei.

Der designierte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann freut sich, „dass mit Stefan Lenglinger ein weiterer aus der talentierten jungen Garde der ORF-Info-Journalistinnen und -Journalisten mit der ‚ZIB‘ um 13.00 Uhr eine der meistgesehenen Nachrichtensendungen des Landes präsentieren wird.“

ORF-2-Chefredakteur Matthias Schrom: „Wie groß das Reservoir an jungen und kompetenten Info-Journalistinnen und -Journalisten im ORF ist, haben die vergangenen Jahre eindrucksvoll gezeigt. Entsprechend gefördert und mit dem notwendigen Vertrauen ausgestattet, verleihen sie der Marke ‚ZIB‘ zusätzliche, neue Stärken. Stefan Lenglinger wird sich hier nahtlos einreihen.“

Stefan Lenglinger: „Ich freue mich sehr über die neue Aufgabe! Meine Kolleginnen und Kollegen haben in den vergangenen, politisch gerade sehr turbulenten Zeiten, Großartiges geleistet. Teil dieses Teams zu werden, ehrt mich“.

Stefan Lenglinger wurde 1993 in Wien geboren. 2012 begann er das Studium Journalismus und Medienmanagement an der FH der Wirtschaftskammer in Wien, nach dem Bachelor folgte ein Masterstudium (Internationale Entwicklung) an der Universität Wien. 2015 absolvierte er ein viermonatiges Praktikum bei der ORF-Sendung „Bürgeranwalt“. 2016 war er Teil des ORF-„Sommergespräche“-Teams. Zudem berichtete er für die Sendung „Report“ und arbeitete im Korrespondentenbüro in den USA in Washington.

Stefan Lenglinger war ab April 2018 Moderator des ORF-Magazins „Heimat Fremde Heimat“ bzw. ab April 2019 des „Magazin 1“. Seit Februar 2020 präsentiert er die „ZIB“-Sendungen in ORF 1.

