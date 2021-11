Wechsel der Geschäftsführung bei NTT Ltd. in Österreich

Roman Oberauer wird die Geschäftsleitung von Nora Lawender übernehmen

Wien (OTS) - Der IT-Dienstleister NTT Ltd. hat den ersten Teil seiner strategischen Neuausrichtung in Österreich abgeschlossen. Ab Februar 2022 wird Nora Lawender, die sich als Country Managing Director unter anderem für das Changemanagement und die Neustrukturierung verantwortlich zeichnete, die Geschäftsführung an Roman Oberauer übergeben. Oberauer ist in seiner momentanen Position in der Geschäftsleitung für die Themen „Innovation“ sowie „Go to Market“ verantwortlich. In seiner künftigen Position als Country Managing Director von NTT Ltd. in Österreich wird er die Transformation des IT-Service Providers weiter vorantreiben.

Nora Lawender hat sich in der Position des Country Managing Directors bei NTT Ltd. in Österreich der Neuausrichtung des Unternehmens und dem Changemanagement gewidmet. Dazu gehörte unter anderem der Verkauf des Telefoniegeschäfts im Kleinkundensegment. Auch die neue strategische Ausrichtung des Unternehmens war ein wichtiger Bestandteil ihrer Tätigkeit. Gemeinsam mit ihrem Team hat sie die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft von NTT Ltd. in Österreich gestellt. Darüber hinaus führte Nora Lawender das Unternehmen auch durch die Herausforderungen der Covid-19-Pandemie.

Roman Oberauer bringt durch seine bisherigen Aufgaben umfassende Führungs- und Technologiekenntnisse mit und ist so optimal auf seine neue Rolle als Country Managing Director bei NTT Ltd. in Österreich vorbereitet. Oberauer, selbst bereits seit vier Jahren im Unternehmen, ist als Geschäftsleitungsmitglied schon zum jetzigen Zeitpunkt in alle wichtigen strategischen Entscheidungen von NTT Ltd. eingebunden. Sein oberstes Ziel ist es, Mehrwert für Kunden auf Basis innovativer und nachhaltiger Services zu schaffen. Im Mittelpunkt steht dabei auch, das geballte globale Know-how von NTT Ltd. in Österreich zur Verfügung zu stellen.

Nora Lawender und Roman Oberauer werden weiterhin eng zusammenarbeiten, um eine reibungslose Übergabe zu gewährleisten.

