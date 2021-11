Teure Weihnachten - durchblicker: 7 der 10 heuer beliebtesten Smartphones kosten weit über 500 Euro

Drei der Top 10 nicht unter 1.000 Euro erhältlich

Baudisch warnt vor Schuldenfalle und rät bei 0 Euro-Aktionen zum Vergleichen

Großer durchblicker Tarifvergleich: So bekommt man die beliebtesten Smartphones am günstigsten

Trotz Coronakrise sitzt die Geldbörse bei den Österreicherinnen und Österreichern dieses Jahr zu Weihnachten offenbar locker wie nie – zumindest was Handys angeht. durchblicker, Österreichs größtes Tarifvergleichsportal, hat sich angesehen, welche Smartphones heuer vor Weihnachten am beliebtesten sind. Das Ergebnis: Sieben der zehn gefragtesten Geräte erhält man nicht unter 500 Euro, drei davon nicht unter 1.000 Euro.

durchblicker-Geschäftsführer Reinhold Baudisch warnt vor den vermeintlichen 0 Euro-Weihnachtsaktionen für Handys der Oberklasse: „0 Euro ist nicht geschenkt. Je teurer das Smartphone, umso höher bei diesen Aktionen die Grundgebühr. Viele Konsumentinnen und Konsumenten werden durch die Werbebotschaft verleitet, Handys zu schenken, die sie sich nicht leisten können. Die monatliche Grundgebühr wird dann oft zur Schuldenfalle. In vielen Fällen ist ein Sim-Only-Tarif und der getrennte Kauf des Handys ohnehin günstiger. Und man merkt gleich, ob man sich das teure Smartphone leisten kann oder nicht.“

Mobilfunkbetreiber zählen laut aktueller Auskunft der Schuldnerberatung des FSW seit langem zu den häufigsten Gläubigern jener, die sich an die Schuldnerberatung wenden. Vor allem bei jungen Menschen gelten Smartphones als Schuldenfalle.

Das sind die Top 10 meist verglichenen Smartphones auf durchblicker

1. Apple iPhone 13 Pro ab 1.149 €

2. Samsung Galaxy S21 Ultra 5G ab 1.049 €

3. Apple iPhone 12 ab 759 €

4. Samsung Galaxy A52s ab 341 €

5. Apple iPhone 13 ab 885 €

6. Samsung Galaxy S21 ab 724 €

7. Apple iPhone 13 Pro Max ab 1.229 €

8. Samsung Galaxy S20 FE ab 429 €

9. Xiaomi 11 T ab 470 €

10. Xiaomi 11 T Pro ab 605 €



durchblicker-Analyse: Hier gibt es die Top-Smartphones am günstigsten

Doch wie kommen die Österreicherinnen und Österreicher nun am günstigsten zu ihrem Wunsch-Smartphone – und wie hoch sind die monatlichen Kosten? durchblicker hat die aktuellen Angebote am Markt analysiert und rät: Der separate Kauf von Smartphone und Tarif zahlt sich fast immer aus, nur bei Power Usern lohnt sich der Blick auf die aktuellen Angebote. Laut Analyse macht auch bei 0-Euro-Angeboten der Vergleich Sinn: In fast allen Fällen und quer durch alle Nutzertypen lohnen sie sich aufgrund der erhöhten Monatsgebühr und der langen Bindung nicht.

So bekommen Power User das neue Apple iPhone 13 Pro ab rund 64 Euro pro Monat, Durchschnittsverbraucher sind schon mit 56 Euro dabei. Im Vergleich dazu schlägt das Samsung Galaxy S21 Ultra mit rund 59 Euro pro Monat bei Power Usern zu Buche, bei Durchschnittsverbrauchern liegt das günstigste Angebot bei 52 Euro.

Handy und Vertrag oder SIM Only mit separatem Gerätekauf? Diese Variante lohnt sich bei den meistgewünschten Smartphones: Tabelle mit Effektivkosten je Variante und Smartphone siehe Anhang

Anm.:

Quelle Handytarif-Vergleich: durchblicker.at, Stand: 30.11.2021

Quelle Gerätepreise: günstigste Angebot am Markt laut Geizhals für günstigste Variante des jeweiligen Modells, Stand: 30.11.2021

Unter den Effektivkosten versteht man die tatsächlich anfallenden Kosten pro Monat, durchgerechnet auf die gesamte Vertragslaufzeit. Zusatzgebühren wie Aktivierungs- oder Bearbeitungsgebühr sowie Rabatte sind hier inkludiert.

