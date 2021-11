Reminder Pressegespräch 1.12. 9 Uhr: 11 Monate COVID-Impfung: Wo stehen wir heute?

Wien (OTS) - Vor 11 Monaten wurden die ersten COVID-Impfungen in Österreich verabreicht. Knapp zwei Drittel der Bevölkerung sind zumindest doppelt geimpft, über eine Million gilt offiziell als genesen. In 20 Monaten Pandemie haben wir viel über die Krankheit als auch über die Impfung dazu gelernt. Beim Pressegespräch am 01. Dezember 2021 stellen Expert*innen Impfung und Krankheit gegenüber, berichten über die (langfristigen) gesundheitlichen und finanziellen Kosten der Krankheit und wie es in Sachen Impfung weitergehen sollte.

Datum: Mittwoch, 01. Dezember, 09-10 Uhr

Livestream unter folgendem Link:

https://events.streaming.at/covid-impfung-20211201

Ihre Gesprächspartner*innen in alphabetischer Reihenfolge sind:

Mag.a Renée Gallo-Daniel

Präsidentin des Österreichischen Verbandes der Impfstoffhersteller (ÖVIH)

Andreas Huss, MBA

Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK)

Univ.-Prof. Dr. Florian Thalhammer

Infektiologe an der MedUni Wien, Universitätsklinik für Urologie

Dr. Ralf Harun Zwick

Ärztlicher Leiter der ambulanten internistischen Rehabilitation, Therme Wien Med





Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung unter warter @ finefacts.at

Reminder 1.12. 9 Uhr: Pressegespräch: 11 Monate COVID-Impfung: Wo stehen wir heute?

Vor 11 Monaten wurden die ersten COVID-Impfungen in Österreich verabreicht. Knapp zwei Drittel der Bevölkerung sind zumindest doppelt geimpft, über eine Million gilt offiziell als genesen. In 20 Monaten Pandemie haben wir viel über die Krankheit als auch über die Impfung dazu gelernt. Beim Pressegespräch am 01. Dezember 2021 stellen Expert*innen Impfung und Krankheit gegenüber, berichten über die (langfristigen) gesundheitlichen und finanziellen Kosten der Krankheit und wie es in Sachen Impfung weitergehen sollte.



LIVESTREAM unter: https://events.streaming.at/covid-impfung-20211201





Ihre Gesprächspartner*innen in alphabetischer Reihenfolge sind:



Mag.a Renée Gallo-Daniel

Präsidentin des Österreichischen Verbandes der Impfstoffhersteller (ÖVIH)



Andreas Huss, MBA

Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK)



Univ.-Prof. Dr. Florian Thalhammer

Infektiologe an der MedUni Wien, Universitätsklinik für Urologie



Dr. Ralf Harun Zwick

Ärztlicher Leiter der ambulanten internistischen Rehabilitation, Therme Wien Med







Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung unter warter @ finefacts.at



Datum: 01.12.2021, 09:00 - 10:00 Uhr

Ort: Wien, Österreich

Url: http://

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Sonja Warter, MSc Mag.a Uta Müller-Carstanjen



warter @ finefacts.at mueller-carstanjen @ finefacts.at



M: +43 650 270 39 29 M: +43 664 515 30 40