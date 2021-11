Alpine 4 Holdings (ALPP) steigt mit der jüngsten Akquisition von ElecJet

Real Graphene in die Herstellung von Lithium-/Graphenbatterien ein und plant, die Batterieproduktion in die Vereinigten Staaten zu verlegen

Phoenix (OTS) - Alpine 4 Holdings, Inc. (Nasdaq: ALPP), ein führender Betreiber und Eigentümer kleinerer Unternehmen, gab heute die Übernahme von ElecJet / Real Graphene (ElecJet) bekannt, einem Pionier in der Herstellung und Entwicklung von Lithium-/Graphen-Batterien. Die beiden Unternehmen Real Graphene und ElecJet haben Anfang des Jahres fusioniert und dabei das geistige Eigentum an Graphen von Real Graphene mit dem Energiesystem und der Ladehardware von ElecJet kombiniert. Das Ergebnis dieses Zusammenschlusses war eine symbiotische Verbindung von bahnbrechender, hochmoderner Batterie- und Energiesystemtechnologie innerhalb eines einzigen Unternehmens. ElecJet und Alpine 4 prüfen auch Pläne mit dem Staat Indiana, um dessen Anlage in South Bend, Indiana, in eine US-Batterieproduktionsanlage umzuwandeln und die Graphenbatterieproduktion in die Vereinigten Staaten zu bringen.

https://realgrapheneusa.com

https://elecjet.com

Kent Wilson, CEO von Alpine 4, sagte dazu Folgendes: "Anfang dieses Jahres begannen Sam Gong, CEO von ElecJet, und ich, an einer Batterielösung zu arbeiten, die den enormen Energiebedarf unserer zukünftigen US-2-Drohne decken könnte. Es war klar, dass eine reine Lithiumbatterie nicht die Lösung für das US-2-Konstruktionsprotokoll war und dass andere Technologien eingesetzt werden mussten. Graphen war für uns die offensichtliche Antwort. Graphen ist ein hervorragender Stromleiter und reduziert die Wärme in Lithiumbatterien während des Ladezyklus erheblich. Diese Verringerung der Wärme und des Widerstands in mit Graphen verstärkten Batterien ermöglicht höhere Ladegeschwindigkeiten und eine längere Lebensdauer der Batterien.

Die gemeinsamen Anstrengungen von Alpine 4 und ElecJet haben zu zwei Erfolgen geführt. Der erste war die Erkenntnis, dass die Geschäftsmöglichkeiten für ElecJet als Alpine 4-Tochtergesellschaft erheblich verbessert würden. Der zweite Grund war, dass wir gemeinsam als ein Unternehmen dem Markt für Elektrofahrzeuge (EV) eine neue und überzeugende Batterielösung anbieten konnten. Die meisten Hersteller von Elektrofahrzeugen verwenden reine Lithium-Batteriezellen wie die 18650, 21700 und 4680. EV-Firmen wie Rivian, Tesla, Lucid und andere verwenden unterschiedliche Batteriezellen, je nach dem Bedarf an Leistung und Energiedichte des Fahrzeugs, das sie herstellen. Die Graphen-Lithium-Batterie von ElecJet wird alle drei primären Batteriezellen, die derzeit von EV-Herstellern verwendet werden (18650, 21700 und 4680), in Bezug auf Leistungs- und Energiedichte verbessern. Ein wichtiger Leistungsaspekt unserer Graphen-Batterien besteht darin, dass sie sich 5-8 Mal schneller aufladen lassen als die oben genannten Lithium-Batterien. Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihr Auto mit einem Gleichstrom-Schnellladesystem in weniger als 10 Minuten von 0-80 % aufladen - im Vergleich zu 30-45 Minuten bei reinen Lithiumbatterien - und anschließend die Batteriezellen in Ihrem Fahrzeug nicht beschädigen, wie es bei wiederholtem Gleichstromladen der Fall sein kann. Dies wird die Machbarkeit von Fahrzeugen, die unsere Graphen-Batterien verwenden, mit der Zeit in Einklang bringen, die man braucht, um ein herkömmliches Fahrzeug mit Benzin zu betanken. Wir glauben, dass dies den Markt für Elektrofahrzeuge und andere kommerzielle Anwendungen entscheidend verändern wird."

Samuel Gong, CEO von ElecJet, sagte dazu Folgendes: "Die Menschen haben Graphen seit einem Jahrzehnt sehnsüchtig erwartet, aber es wurde hauptsächlich im Labor entwickelt. Dies hat zu einem riesigen Hype und einer Vielzahl falscher Produkte und Unternehmen geführt. Aber wir sind hier, um zu zeigen, dass Graphen-Batterien nicht die Zukunft sind, sondern die Gegenwart. Und obwohl wir in erster Linie Batteriezellen herstellen, lassen wir unseren Worten auch Taten folgen, indem wir Graphen-Batterie-Powerbanks produzieren. Wir haben Graphen-Powerbanks in verschiedenen Größen entwickelt, die in nur 17 Minuten vollständig aufgeladen sind. Sie können auf Amazon, unserer Shopify-Website und sogar in unserer neu gestarteten Kampagne auf Indiegogo erworben werden.

Um zu verdeutlichen, wie beeindruckend unsere Endverbraucherprodukte sind, hat unsere neueste Powerbank auf Indiegogo die dreifache Batteriekapazität eines iPhone 13 und ist in nur 27 Minuten vollständig aufgeladen! Wir könnten sogar noch schneller laden, aber USB C ist auf 100 W begrenzt. Wir haben im kommerziellen Maßstab bewiesen, dass unsere Graphen-Batterietechnologie nicht nur eine fünfmal schnellere Aufladung ermöglicht als alles, was derzeit auf dem Markt ist, sondern auch ein sicheres, in Massenproduktion herstellbares, kompaktes, kosteneffizientes, nachhaltiges und verbraucherfreundliches Produkt ist.

ElecJet/Real Graphene ist in der Lage, Graphenprodukte von der Produktionsphase bis zur Herstellung von Endverbraucherprodukten zu bringen. Diese ganzheitliche, skalierbare Fähigkeit ist der Grund für unseren Erfolg. Kent hat eine erstaunliche Vision, an der unser Team gerne mitwirkt, und sein Charakter entspricht den wahren amerikanischen Grundwerten. Mit dem Beitritt von ElecJet/Real Graphene zur Alpine 4-Firmenfamilie können wir die nächste große Entwicklung im Batteriebereich seit Jahrzehnten realisieren und die USA wieder auf den Fahrersitz dieser Kerntechnologie bringen."

ElecJets neuestes Powerbank-Ladegerät, das Apollo Ultra, wurde kürzlich vom Forbes Magazine und digitaltrends.com vorgestellt.

https://www.forbes.com/sites/marksparrow/2021/11/10/elecjet-apollo-ultra-power-bank-claims-to-be-the-fastest-charging-in-the-world/?sh=3f8b2637459e

https://www.digitaltrends.com/mobile/fast-charging-graphene-batteries-are-finally-here/

https://www.youtube.com/watch?v=dnE1nO6o-do

ElecJet wird im Portfolio von A4 Technologies, Inc. sowohl als Treiber als auch als Unterstützer des DSF-Geschäftsmodells von Alpine 4 vertreten sein.

Informationen zu Alpine 4 Holdings: Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP) ist ein an der NASDAQ gehandeltes Konglomerat, das Unternehmen erwirbt, die zu seinem disruptiven DSF-Geschäftsmodell (Drivers, Stabilizers, and Facilitators) passen. Wir von Alpine 4 wissen, wie Technologie und Innovation einem Unternehmen zugute kommen können. Unser Schwerpunkt liegt auf der Frage, wie die Anpassung neuer Technologien, auch im stationären Handel, die Innovation vorantreiben kann. Wir sind außerdem der Meinung, dass unsere Beteiligungen Synergieeffekte nutzen, branchenübergreifend zusammenarbeiten, neue Ideen hervorbringen und einen fruchtbaren Boden für Wettbewerbsvorteile schaffen sollten.

Vier Grundsätze stehen im Mittelpunkt unseres Handelns: Synergie. Innovation. Antrieb. Exzellenz. Bei Alpine 4 glauben wir, dass synergetische Innovation zu Spitzenleistungen führt. Indem wir diese Worte mit unserer gemeinsamen Erfahrung und unseren Fähigkeiten verbinden, können wir aggressiv Chancen innerhalb und über vertikale Märkte hinweg verfolgen. Wir liefern Lösungen, die nicht nur Branchenstandards vorantreiben, sondern auch den Wert für unsere Aktionäre steigern.

Rückfragen & Kontakt:

Investor Relations

investorrelations @ alpine4.com

www.alpine4.com

Zukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung können "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der "Securities Act"), Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung (der "Exchange Act") und des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Aussagen, die sich u.a. auf unsere zukünftige

Geschäftstätigkeit, unsere Fähigkeit, die oben genannten Technologien zu entwickeln, und unsere finanzielle Leistung auf der Grundlage der Ergebnisse unseres Zusammenschlusses mit ElecJet beziehen, sowie alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Informationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und spiegeln die aktuellste Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit von

Alpine 4 wider. Die tatsächlichen Finanzergebnisse, die bei der SEC eingereicht werden, können aufgrund von zeitlichen Verzögerungen zwischen dem Datum dieser Mitteilung und der Bestätigung der endgültigen Prüfungsergebnisse von den hierin enthaltenen Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und unterliegen Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risiken, Ungewissheiten, einschließlich der Ungewissheiten im Zusammenhang mit der aktuellen Marktvolatilität, und anderer Faktoren, die das Unternehmen von Zeit zu Zeit in seinen Unterlagen bei der SEC angibt. Obwohl Alpine 4 davon ausgeht, dass die Annahmen, auf denen diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, vernünftig sind, könnte sich jede dieser Annahmen als