Canon Medical verstärkt sein Engagement für Innovationen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) mit der neuen Marke „Altivity“

Canon Medical hat die Einführung von „Altivity“ bekannt gegeben, einer neuen KI-Innovationsmarke, die Machine Learning und Deep-Learning-Technologien vereint.

Wiener Neudorf (OTS) - Canon Medical hat die Rolle der KI im Gesundheitswesen stetig neu definiert, beginnend mit der Advanced intelligent Clear-IQ Engine (AICE). Ursprünglich für die Computertomographie entwickelt, wurde diese Deep-Learning-Technologie zur Rauschunterdrückung bald auch in der MRT und der molekularen Bildgebung eingesetzt, um Scanzeiten zu verkürzen und die Bildqualität zu verbessern. Anschließend war der Start der Automation Platform und der AUTOStroke-Lösung. Diese Lösungen wurden entwickelt, um das klinische Vertrauen zu stärken und Arbeitsabläufe zu optimieren. Beide Lösungen basieren auf Möglichkeiten, welche die Deep-Learning-Technologie bietet.

In jüngster Zeit hat Canon Medical durch revolutionäre KI-Innovationen*, welche die klinischen Arbeitsabläufe um ein Vielfaches verbessern, frischen Wind in den Ultraschallbereich gebracht. Einer der zeitaufwändigsten Aspekte einer Ultraschalluntersuchung ist die Sorgfalt, mit der sichergestellt werden muss, dass Serienmessungen auf standardisierte und in hohem Maße reproduzierbare Weise durchgeführt werden. Durch die Nutzung von KI ist Canon Medical in der Lage, diese Routineaufgaben zu automatisieren, um die klinische Produktivität und die Genauigkeit der Befunde zu erhöhen.

Mit dem Versprechen „Intelligente Gesundheitsversorgung leicht gemacht“ ermöglicht Altivity:

Fundierte Gesundheitsversorgung

Altivity trägt mit hochwertigen Bildern und Anwendungen, die dabei helfen, fundierte Entscheidungen in Echtzeit zu treffen, zur Stärkung des klinischen Vertrauens bei.

Schnelle, maßgeschneiderte Versorgung

Altivity wurde mit Blick auf die PatientInnen entwickelt, um jene schnellen und genauen Ergebnisse zu liefern, die für einen individuelleren Behandlungsansatz benötigt werden.

Effiziente Arbeitsabläufe

Altivity hilft bei der Erstellung einfacher, optimierter, KI-gesteuerter Arbeitsabläufe, die den Einsatz von Ressourcen verbessern und sicherstellen, dass die Teams über jene Erkenntnisse verfügen, die sie benötigen, um jeden Tag noch effizienter zu arbeiten.



Toshio Takiguchi, Präsident und CEO von Canon Medical, sagt zur Markteinführung: „ Wir setzen uns leidenschaftlich für die Entwicklung intelligenter Bildgebungslösungen ein, welche die sich verändernde medizinische Landschaft widerspiegeln. Mit Altivity verstärken wir unseren Fokus darauf, MedizinerInnen dabei zu unterstützen, ihre Daten zu nutzen und sie in wichtige Erkenntnisse umzuwandeln, welche die Ergebnisse für alle verbessern. “



Naoki Sasaki, Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung, schloss sich diesen Worten an: „ Das Engagement von Canon Medical für kontinuierliche Forschung und Entwicklung hat zu Anwendungen geführt, die neue Standards im Bereich der KI in Medizin und Gesundheitswesen setzen. “

* Nicht in allen Regionen verfügbar

