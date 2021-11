Wöginger/Maurer: Gutscheinaktion statt Weihnachtsfeiern wird wieder ermöglicht

Betrieblicher Freibetrag von 365 Euro wird auch heuer für Gutscheine ausgeweitet

Wien (OTS) - Gutscheine statt Weihnachtsfeiern sollen auch heuer wieder von den Betrieben an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschenkt werden können, sagten heute, Dienstag, der 1. Stv. Klubobmann der Volkspartei August Wöginger und Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer. Laut Einkommensteuergesetz können Unternehmen für Firmen- oder Weihnachtsfeiern 365 Euro pro Jahr absetzen. Dieser Betrag ist auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steuerbefreit. Diese Regelung soll nun auch wieder für Gutscheinaktionen gelten. Unternehmen sollen damit rückwirkend von 1. November 2021 bis 31. Jänner 2022 Gutscheine an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgeben können, die Steuerbegünstigung für Betriebe soll – wie auch die Steuerfreiheit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – aufrecht bleiben. „Die notwendige gesetzliche Grundlage dafür werden wir heute im Finanzausschuss schaffen. Aufgrund der momentanen Corona-Lage können Weihnachtsfeiern leider nicht wie gewohnt stattfinden, darum ist diese Maßnahme gerechtfertigt und notwendig", unterstreichen August Wöginger und Sigrid Maurer unisono.



So wie bereits letztes Jahr soll dieser Bonus gleich drei Bereichen zugutekommen: Den Betrieben, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und dem gesamten Handel, so Wöginger, der dieses Modell mit dem Appell verknüpft, damit die regionale Wirtschaft zu unterstützen. „Diese Maßnahme hat sich bereits im vergangenen Jahr bewährt und wir sind überzeugt, dass auch heuer wieder viele Betriebe diese Regelung in Anspruch nehmen werden“, sagt Maurer. Diese Regelung sei eine "Win-win-Situation", da sowohl die Unternehmen als auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer davon profitieren. Der 1. Stv. ÖVP-Klubobmann Wöginger und Grünen-Klubobfrau Maurer appellieren abschließend an die Unternehmen, diese „Möglichkeit für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu nutzen und die Wirtschaft in dieser schwierigen Zeit bestmöglich zu unterstützen!“ (Schluss)



Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at



bzw.



Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at