AVISO NEOS Wien: Christoph Wiederkehr stellt sich erneut der Wahl zum Landessprecher

Digitale Landes-Mitgliederversammlung am 4.12.2021

Wien (OTS) - NEOS Wien lädt am kommenden Samstag, den 4.12.2021, zu seiner Landes-Mitgliederversammlung.

Dabei stellt sich Wiens Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr erstmals der Wiederwahl als Landessprecher von NEOS Wien. Zudem werden das Landesteam und das Erweiterte Landesteam (Vorstand und Erweiterter Vorstand) neu gewählt.„Aufgrund der aktuellen Lage wird die Mitgliederversammlung als digitales Event stattfinden“, erklärt NEOS Wien Landesgeschäftsführer Philipp Kern. „Vor Ort werden nur die Kandidat_innen und das Sitzungspräsidium sein – die Mitglieder können den Ablauf via Livestream verfolgen und auch digital abstimmen. Wir setzen somit ein Zeichen, dass wir als innovative politische Kraft auch in außergewöhnlichen Situationen voll handlungsfähig sind!“

Die Landesmitgliederversammlung findet kommenden Samstag ab 10:00 Uhr statt. Medienvertreter_innen sind vor Ort mit 2,5G-Nachweis (geimpft, genesen oder PCR-getestet) herzlich willkommen. Wir bitten um Anmeldung unter presse.wien@neos.eu.

Den Livestream können Sie unter folgendem Link empfangen: https://us06web.zoom.us/j/81138607364

NEOS Wien Landes-Mitgliederversammlung

Datum: 04.12.2021, 10:00 Uhr

Ort: magdas Ankersaal

Absberggasse 27 Objekt 19, Stiege 3 / 3. Stock, 1100 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Neos Landespartei Wien

Ralph Waldhauser

Leitung Kommunikation

0664 849 15 40

ralph.waldhauser @ neos.eu