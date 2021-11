Landestheater streamt seine Adventlesungen

Ab 1. Dezember zudem Online-Adventkalender

St. Pölten (OTS/NLK) - Nach der Absage der Premiere von Bertolt Brechts „Herr Puntila und sein Knecht Matti“ am Freitag, 26. November, geht das Landestheater Niederösterreich in St. Pölten wieder online und bleibt so mit seinem Publikum in Kontakt. So werden auch die ersten beiden Adventlesungen jeweils für 48 Stunden frei über die Website www.landestheater.net gestreamt: am Samstag, 4. Dezember, „Und wie feierst du? Weihnachtsgeschichten so bunt wie die Welt“ von Susanne Orosz mit Tobias Artner sowie am Samstag, 11. Dezember, „Maluna Mondschein – Weihnachtswirbel im Zauberwald“ von Andrea Schütze mit Marthe Lola Deutschmann. Konzipiert sind die Adventlesungen für Kinder ab vier Jahren; Beginn ist jeweils um 14 Uhr.

Zudem gibt es heuer erstmals einen Online-Adventkalender, bei dem man unter www.landestheater.net/adventkalender ab Mittwoch, 1. Dezember, 24 Preise aus dem Landestheater oder von Sponsorpartnern gewinnen kann.

Nähere Informationen beim Landestheater Niederösterreich unter 02742/908060-600 und www.landestheater.net.

