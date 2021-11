Kunst und Kultur für den guten Zweck: Online-Auktion „ORF-III-Weihnachtszauber“ gestartet

25 Exponate und VIP-Packages zur Versteigerung, Finale am 19. Dezember bei ORF-III-Live-Auktion zugunsten „Licht ins Dunkel"

Wien (OTS) - Am vierten Adventsonntag, dem 19. Dezember 2021, präsentiert ORF III Kultur und Information aus dem ORF RadioKulturhaus den „ORF-III-Weihnachtszauber“ – die bislang dritte Live-Versteigerung zugunsten „Licht ins Dunkel“. Unter dem Motto „Kunst und Kultur für den guten Zweck“ stehen hochkarätige Kunstexponate, etwa von Erwin Wurm, VALIE EXPORT und Hermann Nitsch, sowie zahlreiche Kultur- und Kulinarik-VIP-Packages zur Versteigerung. Heute, am Montag, dem 29. November 2021, startete auf der Website des Dorotheums unter https://www.dorotheum.com/lid die Auktion, für die ab sofort online Gebote abgegeben werden können. Das Finale erfolgt innerhalb der Live-Übertragung, während der auch telefonisch mitgeboten werden kann.

Im Mittelpunkt der Auktion stehen heuer insgesamt vier Sozial- und Behindertenprojekte aus Österreich, die mit dem Erlös der Auktion und den telefonisch abgegebenen Spenden unterstützt werden: Musica Kontakt aus Klagenfurt, Firefly Club zur Integration von musisch kreativen Menschen mit Behinderung, die Sozialtherapeutische Lebens-und Arbeitsgemeinschaft Werkstätte Mauer sowie die Finanzierung eines Assistenzhundes aus dem Soforthilfefonds für den knapp dreijährigen Lukas, der bei seiner Geburt einen Schlaganfall erlitt.

25-mal Kunst und Kultur für den guten Zweck – Die Exponate und VIP-Packages im Detail

Zur Versteigerung stehen insgesamt 14 Kunstwerke und -objekte von Erwin Wurm, Hermann Nitsch, Christian Ludwig Attersee, VALIE EXPORT, Günter Brus, Peter Kogler, Manfred Wakolbinger, Billi Thanner, Arik Brauer, Gunter Damisch, Fabio Zolly, Basel AL-BAZZAZ, Julian Khol und Sinasi Bozatli sowie elf exklusive Kultur- und Kulinarik-VIP-Packages. Unter diesen finden sich etwa eine kulinarische Reise nach Rom zu Heinz Becks Gourmetrestaurant „La Pergola“ mit Falstaff und Avcon Jet, Premierenkarten für den „Jedermann“ in Salzburg, „Madame Butterfly“ in Bregenz, Richard Wagners „Walküre“ in Erl oder „Der König und ich“ in Mörbisch, VIP-Tickets für die Wiener Staatsoper oder „Miss Saigon“ im Raimund Theater inklusive Übernachtung im neu eröffneten „Hotel MOTTO“, musikalische Sommernächte plus Übernachtungen in Kitzbühel bei Elīna Garančas „Klassik in den Alpen“ und Rudolf Buchbinders Grafenegg-Festival, eine Harley-Davidson, die mit Tickets für die Schloss-Spiele Kobersdorf einhergeht, ein blau leuchtender Tansanit-Edelstein u. v. m.

Die einzelnen Lots im Überblick:

1) Erwin Wurm „Gurke“: Skulptur, Acrystal und Farbe, 10 x 3 x 3 cm, 2017 2) Dolce Vita in Rom: Kulinarische Reise im Privatjet von Wien nach Rom von Falstaff und Avcon-Jet inklusive Übernachtungen im Luxus-Boutique-Hotel „W Rome“ und Gourmetdinner in den Restaurants „La Pergola“ und „La Rosetta“ 3) Julian Khol „Ich öffnete meine Augen in einer anderen Welt. Auf Französisch.“: Glasfaser Mondgold vergoldet, Stahlkern, Sockel Stahlplatte, 160 x 38 x 33 cm, 2021 4) Der Tansanit: Farbedelstein von „The Natural Gem“; blau, transparent, augenrein, 12,420 ct, 13, 73-14 x 11 x 9,07 cm 5) Hermann Nitsch, ohne Titel: Alugrafie, abfallend auf Aktionsmalerei gedruckt, Papier Velin d’Arches 300g, 65 x 50 cm, 2021 6) „Jedermann hautnah“: „Jedermann“-Premierentickets bei den Salzburger Festspielen inklusive Übernachtung im Fünf-Sterne-Hotel „Schloss Mönchstein“, eine Salzburg-Schifffahrt, eine Führung durch die Festung Hohensalzburg mit Dinner im dort angesiedelten Panorama-Restaurant 7) Billi Thanner „I want – I want“: Mix media auf technischer Weichfolie mit Neon-Leuchtstoffröhre, 80 x 120 cm, 2021 8) Wiener Klassikgenuss Deluxe: „Direktoren-Loge“ in der Wiener Staatsoper inklusive Übernachtungen und Champagnerfrühstück im Hotel Imperial; weiters VIP-Tickets für „Das Ballett der Weißen Pferde“ der Spanischen Hofreitschule sowie eine exklusive Führung für bis zu 25 Personen; außerdem eine Führung durch „ART for ART“-Kostümfundus und privates Kostümshooting für sechs Personen 9) Christian Ludwig Attersee „Rübenzucht“: Druck: Carini (San Giovanni Valdarno, Italien), 48 x 36 cm auf 70 x 50 cm, 2010 10) Harley und Strizzilieder mit Wolfgang Böck: Mit einer eigenen Harley-Davidson RA1250 Pan America™ 1250 nach Kobersdorf zu „Strizziliedern“ mit Wolfgang Böck und Adi Hirschal sowie „Der Bockerer" inklusive Motorradfahrt mit Wolfgang Böck und Übernachtung im Hotel „Zur Traube“ 11) Sinasi Bozatli „W.A.M. Schneeflöckchen“: Acryl auf Leinwand, 90 x 90 cm, 2019 12) Gunter Damisch, ohne Titel: Mischtechnik auf Papier, 42 x 29,5 cm, 1993 13) Der König und Sie in Mörbisch: Premierentickets für „Der König und ich“ von den Seefestspielen Mörbisch inklusive Meet & Greet und Teilnahme an der Premierenfeier sowie Übernachtung und Abendessen in der St. Martins Therme & Lodge 14) Günter Brus „Der Weltkugelballon“: Aquarell, 20 x 30 cm, 2021 15) Wagner, Wein und Wellness: Premierentickets für Richard Wagners „Walküre“ bei den Tiroler Festspielen Erl inklusive drei Übernachtungen im 5-Sterne-Superior-Hotel „Kaiserhof“ in Ellmau; weiters: Wein-Degustation mit Weinen vom Weingut Keringer 16) VALIE EXPORT „Schlangenfrau“: Siebdruck, zwei Farben schwarz, rot - Stempel VALIE EXPORT, 64 x 47,3 cm, 1989/ 2006 17) MOTTO Miss Saigon: „Miss Saigon"-VIP-Tickets im Raimund Theater inklusive Sesselpatenschaft mit eigener Plakette für drei Jahre; Übernachtung im neu eröffneten MOTTO Hotel sowie Frühstück im „Chez Bernard“ und Abendessen im Hauben-Restaurant Tian oder Tian Bistro am Spittelberg 18) Basel AL-BAZZAZ „Elche“: Bleistift, Farbstift, 42 x 56 cm, 2021 19) Kitzbühel mit Elīna Garanča: VIP-Tickets für Open-Air-Gala „Klassik in den Alpen“ und Meet & Greet mit Elīna Garanča" inklusive Übernachtungen im Vier-Sterne-Hotel „Kaiserhof“ 20) Peter Kogler „Untitled“: Tusche auf Papier, 41,7 x 29,6 cm, 2019 21) Eine Sommernacht in Grafenegg: VIP-Tickets für „London Symphony Orchestra unter Sir Simon Rattle“ und „Matinee“ mit Rudolf Buchbinder beim Grafenegg Festival 2022 inklusive Drei-Gänge-Menü und Nächtigung im Hotel Schloss Grafenegg

