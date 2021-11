NEOS Wien zu Doppelbudget: Investitionen in Bildung und Klimaschutz

Doppelbudget 2022/23 im Wiener Gemeinderat debattiert.

Wien (OTS) - Heute wird im Wiener Gemeinderat erstmals ein Doppelbudget beschlossen, das Basis für die Haushalte der Jahre 2022 und 2023 sein wird. NEOS Wien freuen sich insbesondere über die Zukunftsinvestitionen, die die Rot-Pinke Fortschrittskoalition in den Bereichen Bildung und Klima tätigt: „Dieses Budget setzt Meilensteine: Fast 15 Prozent mehr Mittel für Schulen und Kindergärten, ein starker Ausbau des öffentlichen Verkehrs, gewaltige Investitionen in die Energie- und Wärmewende und eine Offensive bei der Fahrrad-Infrastruktur. Wir beschließen heute ein Budget, das Zukunft ermöglicht“, so NEOS Wien Klubobfrau und Bildungssprecherin Bettina Emmerling.

Das erste Doppelbudget in der Geschichte der Stadt ist aber auch eine Antwort auf die Herausforderungen, die sich durch die Pandemie ergeben. NEOS Wien Wirtschaftssprecher Markus Ornig: „Wir befinden uns nach wie vor in einer herausfordernden Zeit. Aufgabe der Politik ist, dass Wien – trotz aller Widrigkeiten - weiterhin eine Stadt der Chancen bleibt. Mit dem Doppelbudget zeigen wir Verantwortung und Mut, indem wir einerseits auf Verlässlichkeit und Stabilität setzen, aber auch in die Zukunft investieren.“ So soll die durch die Corona-Krise verursachte Neuverschuldung der Stadt sukzessive reduziert werden. Gleichzeitig steigert die Stadt Wien gemeinsam mit den Unternehmen der Stadt die Gesamtausgaben für Investitionen auf Rekordhöhe. Das soll die Wirtschaft ankurbeln und Arbeitsplätze sichern.

Einen Überblick zum Doppelbudget 2022/23 der Stadt Wien finden Sie HIER.

