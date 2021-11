Neun Verkehrstote in der vergangenen Woche

325 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 28. November 2021

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche verstarben sechs Pkw-Lenker sowie je ein Klein-Lkw-Lenker, ein Pkw-Mitfahrer und ein E-Bike-Lenker bei Verkehrsunfällen. Ein besonders schwerer Unfall ereignete sich am Mittwoch, 24. November 2021, im Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich, bei dem ein 18-Jähriger getötet wurde. Der Pkw-Lenker geriet in einer Rechtskurve auf das linke Bankett und verriss sein Fahrzeug anschließend nach rechts. Der Pkw streifte einen am rechten Fahrbahnrand befindlichen Baum, überfuhr eine Haltestellentafel und prallte gegen einen dort gelagerten Holzstoß. Der 18-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er im Krankenhaus verstarb.

Fünf verunglückte Personen kamen auf einer Landesstraße B, drei auf einer Landesstraße L und einer auf einer Autobahn ums Leben. Drei Verkehrstote mussten in Niederösterreich, zwei in Oberösterreich und je einer in Kärnten, Tirol, Vorarlberg und der Steiermark beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in zwei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung und in je einem Fall Missachtung von Ge- und Verboten, technischer Defekt/mangelnde Ladungssicherung, nicht angepasste Geschwindigkeit, Vorrangverletzung und Übermüdung. Bei zwei Verkehrsunfällen konnte die vermutliche Ursache bisher noch nicht geklärt werden. Zwei tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle und ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsangehöriger.

Vom 1. Jänner bis 28. November 2021 gab es im österreichischen Straßennetz 325 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2020 waren es 324 und 2019 waren es 387.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Kommissär Harald Sörös, BA MA

Pressesprecher des Ministeriums

+43 (0) 1-531-26-90 1562

harald.soeroes @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at



Bundesministerium für Inneres

Otmar Bruckner, BA MA

Verkehrsdienst/Strategische Unfallanalyse

Tel.: +43-0-59133-982503

otmar.bruckner @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at