„ORF III Kulturdienstag“: „Erbe Österreich“-Tripel mit Premiere „Österreichs Adel unter sich: Neuer Glanz in alten Mauern“

Außerdem: Weitere Folge „Österreichs Adel unter sich“, „Adelsleben in Österreich: Zu Gast bei Edoardo Pallavicini“ und „erLesen“ u. a. mit Michael Köhlmeier

Wien (OTS) - Der „ORF III Kulturdienstag“ am 30. November 2021 widmet sich im Rahmen eines dreiteiligen „Erbe Österreich“-Abends dem Leben des österreichischen Adels im Hier und Jetzt. Passend dazu präsentiert ORF III mit „Neuer Glanz in alten Mauern“ den ersten Teil einer neuen Staffel der „Erbe Österreich“-Reihe „Österreichs Adel unter sich“. Abschließend in der Büchersendung „erLesen“ nehmen Michael Köhlmeier, Helga Rabl-Stadler, Ewald Arenz und Susanna Bihari Platz.

Im Hauptabend sorgt die erste Folge der neuen Staffel von „Österreichs Adel unter sich“ für „Neuen Glanz in alten Mauern“ (20.15 Uhr). Darin zeigt Gestalter Gebhart Hölzl, wie sich die heimische Noblesse so bettet. Etwa in Schloss Glopper, einer beliebten Eventlocation für adelige Anlässe. Wer will, kann sogar mit dem Hubschrauber anreisen und wird vom rund zwei Kilometer entfernten Flugplatz mit der Limousine abgeholt. Die Erhaltungskosten für das Anwesen belaufen sich jährlich auf den Gegenwert eines gehobenen Mittelklassewagens. Ein perfektes feudales Umfeld bietet auch der Palast zu Hohenems. Seit Generationen kümmern sich die Eigentümer, die Familie Waldburg-Zeil, um den Erhalt des Anwesens. Franz Clemens legt dabei Wert darauf, dass der historische Charme des Gemäuers erhalten bleibt. Eine Reise durch Familiensitze, die bis heute die ganze Pracht ihrer Geschichte erleben lassen. Anschließend erzählt eine Folge von „Österreichs Adel unter sich“ aus dem Jahr 2020 „Von Hochzeiten und guten Partien“ (21.05 Uhr), bevor die Reihe „Adelsleben in Österreich“ um 21.55 Uhr „Zu Gast bei Edoardo Pallavicini“ ist.

Der „ORF III Kulturdienstag“ schließt um 22.45 Uhr mit einer neuen Ausgabe von „erLesen“: Dieses Mal begrüßt Heinz Sichrovsky Autor Michael Köhlmeier, die Präsidentin der Salzburger Festspiele Helga Rabl-Stadler, Autor Ewald Arenz und Schauspielerin und Autorin Susanna Bihari. In Michael Köhlmeiers neuem Buch „Matou“ sinniert ein Kater über die essenziellen Fragen der Welt. Helga Rabl-Stadler zieht gegen Ende ihrer Festspiel-Präsidentschaft ein Resümee. Ewald Arenz hat mit „Der große Sommer“ einen Roman im Gepäck, der zeigt, wie sehr einzelne Momente für ein ganzes Leben prägend sein können und Susanna Bihari bringt in „3x Liebe“ außergewöhnliche Liebesgedichte dar.

