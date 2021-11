PENNY bekräftigt Feuerwerksstopp mit Tierschutz Austria Patenschaft

"Mit PENNY einen Partner zu haben, der nicht nur den Verkauf von Feuerwerk gestoppt hat, sondern auch eine Patenschaft für gleich 12 unserer Hunde übernimmt, freut uns sehr."

Wien/Vösendorf (OTS) - PENNY unterstreicht vor Silvester noch einmal seinen bereits im Frühjahr beschlossenen Verkaufstopp von Feuerwerkskörpern. So möchte PENNY nicht nur Menschen, sondern auch Tiere vor der Lärm- und Feinstaubbelastung schützen. Um das Engagement für eine nachhaltige Umwelt noch weiter zu verstärken, übernimmt PENNY die Patenschaft für 12 schwer vermittelbare Hunde aus dem Wiener Tierschutzhaus in Vösendorf und bietet ihnen dadurch die Möglichkeit auf ein geborgenes Zuhause.

Smilla, Eddy, Rocky, Jogi und Erwin gehören zu den 12 vierbeinigen PENNY Schützlingen. Da sie aus den unterschiedlichsten Gründen nur geringe Chancen auf eine Vermittlung haben, werden die Hunde im Tierschutzhaus liebevoll versorgt und haben dort ein neues, geschütztes Zuhause gefunden.

Lärm- und Gesundheitsbelastung für Menschen und Tiere

Feuerwerke erreichen in einem Umkreis von 15 Metern einen Schallpegel von bis zu 190 dB und sind somit sogar lauter als ein Düsenantrieb. Dieser schafft im Vergleich in 25 Meter Entfernung einen Schallpegel von 140 dB. „Nicht nur der Lärm, sondern auch Lichteffekte und die Luftverschmutzung durch Feuerwerkskörper stellen für Tiere eine große Gefahr dar. Wildtiere und auch Haustiere geraten dadurch leicht in Panik, wodurch sie sich schwer verletzten und sogar sterben können. Aus diesem Grund fordern wir schon lange ein Verbot von privaten Feuerwerken. Mit PENNY einen Partner zu haben, der nicht nur den Verkauf von Feuerwerk gestoppt hat, sondern auch eine Patenschaft für gleich 12 unserer Hunde übernimmt, freut uns natürlich umso mehr. Wir hoffen, dass sich PENNY in Zukunft noch viele weitere anschließen werden“, erklärt Madeleine Petrovic, Vereinspräsidentin des Wiener Tierschutzvereins (Tierschutz Austria).

„Feuerwerk hat viele negative Auswirkungen auf die Umwelt. Gerade die Tierwelt leidet sehr darunter. Um ihnen etwas Gutes zu tun und unser Nachhaltigkeitsengagement so noch weiter zu vertiefen, verzichten wir, wie bereits im Frühjahr angekündigt, österreichweit auf den Verkauf von Feuerwerkskörpern. Zudem übernimmt PENNY die Patenschaft für 12 Hunde des Tierschutz Austria“, erklärt PENNY Geschäftsführer Ralf Teschmit.

