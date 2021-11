Österreichische Ordenskonferenz: „Lassen Sie sich impfen, schützen Sie sich und Ihre Mitmenschen!“

Wir leben in einer herausfordernden Zeit. Jede und Jeder will wieder in ein ‚normales‘ Leben zurück, ohne Abstand, ohne Maske und ohne Lockdown. Stärken wir unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt durch unser solidarisches Handeln. Ich ermutige Sie, bleiben wir im Gespräch, auch wenn es schwierig ist, und festigen wir unser Miteinander.

Sr. Franziska Bruckner, Sr. Franziska Bruckner, stv. Vorsitzende der Österreichischen Ordenskonferenz

