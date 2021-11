Darktrace unterzeichnet Multi-Millionen-Dollar-Vertrag mit weltweit führendem Unternehmen der Automobiltechnologie und -elektronik

Cambridge, England (ots/PRNewswire) - Darktrace, ein weltweit führender Anbieter von KI für Cybersicherheit, gab heute bekannt, dass eines der größten europäischen Unternehmen für Automobiltechnologie und -elektronik die Cyber-KI-Technologie von Darktrace ausgewählt hat.

Nach einer Bewertung der Lösungen auf dem Markt für Cybersicherheit entschied sich das Unternehmen für die Produkte von Darktrace zum Erkennen, Untersuchen und Reagieren, einschließlich des Produkts Darktrace Antigena für die "autonome Reaktion" und das Technologie Industrial Immune System, die sich auf den Bereich der Betriebstechnologie bezieht. Die KI-Technologie, die weit über 50.000 Geräte vor einer Reihe digitaler Bedrohungen schützen soll, wird in Ländern in Europa, Amerika und Asien eingesetzt werden.

Globale Technologieunternehmen verlassen sich zunehmend auf die Cyber-KI von Darktrace, um sich in dieser neuen Ära allgegenwärtiger und ausgeklügelter Cyber-Bedrohungen zu verteidigen, da die KI in der Lage ist, neuartige Bedrohungen zu erkennen und sie im gesamten digitalen Bereich selbstständig einzudämmen. Darktrace AI stoppt Ransomware im Durchschnitt innerhalb einer Sekunde und stoppt jede Minute irgendwo auf der Welt einen Angriff.

Anfang dieses Jahres unterzeichnete eines der größten Technologieunternehmen der Welt einen millionenschweren Vertrag, mit dem der Einsatz von Darktrace AI auf die E-Mail-Systeme von Zehntausenden von Mitarbeitern ausgeweitet wurde.

"Der Technologie- und Elektroniksektor ist heute ein wichtiges Ziel für raffinierte Angreifer, egal ob ihre Motivation finanzieller Gewinn, IP-Diebstahl oder Betriebsunterbrechung ist", sagte Poppy Gustafsson OBE, CEO von Darktrace. "Ich freue mich, weitere Marktführer in der Darktrace-Kundengemeinschaft begrüßen zu dürfen, da wir weiterhin die Macht der Cyber-KI nutzen werden, um neuartige, aggressive Cyber-Bedrohungen im gesamten digitalen Unternehmen abzuwehren - von den operativen Technologien bis hin zu unseren E-Mail-Postfächern."

Darktrace AI stoppt jede Sekunde irgendwo eine Bedrohung.

Informationen zu Darktrace

Darktrace (DARK:L), ein weltweit führender Anbieter von KI für Cybersicherheit, liefert erstklassige Technologien, die fast 6.000 Kunden weltweit vor fortschrittlichen Bedrohungen schützen, darunter Ransomware sowie Cloud- und SaaS-Angriffe. Der grundlegend andere Ansatz von Darktrace nutzt selbstlernende KI, um Maschinen in die Lage zu versetzen, das Unternehmen zu verstehen, um es selbstständig zu verteidigen. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Cambridge, Großbritannien, und beschäftigt 1.600 Mitarbeiter in über 30 Niederlassungen weltweit. Darktrace wurde vom TIME-Magazin zu einem der einflussreichsten Unternehmen des Jahres 2021 ernannt.

