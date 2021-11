Projekt „THE FUSION by WINEGG“ erhält Nachhaltigkeitszertifikat in Gold

Wien (OTS) - Das exklusive Wohnprojekt „THE FUSION“ im 4. Bezirk erhielt als erstes WINEGG-Revitalisierungsprojekt das Gold-Zertifikat der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltigkeit (kurz: ÖGNI). Künftig strebt das Unternehmen eine Zertifizierung aller Immobilien­projekte an.

Die Förderung nachhaltiger Entwicklungen und der Kampf gegen den Klimawandel sind zentrale Herausforderungen unserer Zeit. Die Immobilienbranche trägt dabei eine große Verantwortung – und das nicht nur im Neubau. Auch bei Bestandsobjekten muss die Balance zwischen der Erhaltung der Bausubstanz und optimaler Energieeffizienz bewältigt werden.

Der Projektentwickler WINEGG nimmt seine sozioökonomische Verantwortung sehr ernst und strebt zukünftig eine Zertifizierung aller Immobilienprojekte an. Das Wohnprojekt „THE FUSION“ erhielt nun das Gold-Zertifikat der ÖGNI und erfüllt dabei in den Kriterien Lebenszyklus­betrachtung, Ganzheitlichkeit und Performanceorientierung einen besonders hohen Erfüllungsgrad.

„Wir sind sehr stolz, dass dieses exklusive Wohnprojekt den Anforderungen der ÖGNI gerecht wurde. Mit dem Gold-Zertifikat verdeutlichen wir den umfassenden nachhaltigen Ansatz, den wir auch bei Bestandsobjekten verfolgen“, so Christian Winkler, Gründer und Geschäftsführer der WINEGG.

Dies ist bereits die zweite Gold-Zertifizierung der ÖGNI, die der Projekt­entwickler für ein Wohnobjekt erhielt. Das Neubauprojekt in der Fabergasse 2 in Wien Liesing wurde bereits im August dieses Jahres ausgezeichnet.

Exklusive Eigentumswohnungen in Wieden

Das Wohnprojekt in der Kettenbrückengasse 22 umfasst 46 Eigentums­wohnungen und zwei Geschäftsobjekte. Die Wohneinheiten verfügen über eine Luxus­ausstattung und Freibereiche wie Balkone, Terrassen oder Dach­gärten. Die gelungenen Kompositionen aus Tradition und Moderne ermöglichen mitten in Wien ein einzigartiges Wohngefühl.

Der offizielle Verkaufsstart der exklusiven Eigentumswohnungen ist bereits erfolgt. Weitere Informationen finden Sie auf THE-FUSION.at



Über WINEGG

Seit über 20 Jahren ist die WINEGG als Investor, Projektentwickler, Bauträger und Makler tätig. Das Kerngeschäft war in den Anfangsjahren das Zinshaus, doch in den letzten Jahren wurde auch das Bauträgergeschäft im Neubau forciert. Die Immobilien der WINEGG bestechen durch eine hervorragende Mikrolage sowie eine hochwertige Ausführung und – speziell im Neubau – eine nachhaltige Konzeptionierung, beispielsweise in Form von kompakten, flexiblen Grundrissen.

Bildmaterial

Die Verwendung der Bilder ist für redaktionelle Zwecke bei Nennung des Fotocredits „©JAMJAM“ honorarfrei.

Rückfragen & Kontakt:

epmedia Werbeagentur GmbH

Iris Einwaller

T: +43 1 512 16 16 -53

E: iris.einwaller @ epmedia.at