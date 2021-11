Microland wird als Innovator im Rahmen des Avasant's Intelligent ITOps Services 2021-2022 RadarView anerkannt

London und Atlanta und Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire) - Microland, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation, freut sich, heute bekannt zu geben, dass es im Avasant RadarView(TM) Intelligent Automation Services 2021-2022 Bericht als Innovator ausgezeichnet wurde.

Die Avasant Group hat Microlands Praxisreife, das Partnerschafts-Ökosystem sowie die Investitionen und Innovationen im Bereich der intelligenten Automatisierung bewertet und Microland als einen der Top-Dienstleister identifiziert, der kontinuierliche Innovationen und ein deutlich verbessertes Dienstleistungsportfolio vorweisen kann.

Satish Sukumar, Chief Automation Officer, Microland, sagte zu dieser Auszeichnung: "Diese Anerkennung unterstreicht die Fähigkeiten und das Know-how von Microland bei der Bereitstellung wirklich intelligenter und automatisierter ITOps für unsere globalen Kunden. Durch den Einsatz von Intelligeni, unserer AIOps- und Intelligent-Operations-Plattform, und die Kombination mit unserem MinimalOps-Betriebsmodell, das auf SRE-Prinzipien basiert, ermöglicht es Microland Unternehmen, ihren Kunden und Stakeholdern unverfälschte digitale Erfahrungen zu bieten."

Im RadarView(TM)-Bericht hat Avasant 45 Technologiedienstleister bewertet, um die Top-Unternehmen zu ermitteln, die in den letzten 12 Monaten den größten Wert für den Markt geliefert haben; bei der Unterstützung der Einführung intelligenter Automatisierung in Unternehmen. Darüber hinaus bietet er eine Analyse der Fähigkeiten der einzelnen Dienstleister in den Bereichen Technologie und Bereitstellungsunterstützung und ermöglicht es Unternehmen so, die richtigen strategischen Partner für ITOps zu identifizieren.

Avasant kommentierte die Anerkennung: "Microlands Suite intelligenter IT-Transformationsangebote und das MinimalOps-Framework in Verbindung mit strategischen Investitionen, um den IT-Betrieb mit Hilfe von KI autonom zu machen, hat Microland als Innovator in Avasants Intelligent ITOps Services 2021-2022 RadarView(TM) positioniert. Microland ist gut aufgestellt, um den Übergang von datenintensiven IT-Infrastrukturen von Einzelpunkten zu datengesteuerter Automatisierung zu unterstützen und komplexe Diagnoseschritte, die L3-Aufwand erfordern, mit reduzierten Kosten und verbesserter Servicequalität durchzuführen."

Informationen zu Microland

Microland bietet digitale Lösungen und hilft Kunden beim digitalen Wandel nach dem Motto "Making Digital Happen". Microland erleichtert Unternehmen den Umstieg auf digitale Infrastrukturen der nächsten Generation. Dabei greift der Anbieter auf sein Know-how in den Bereichen Cloud und Datenzentren, Netzwerke, digitale Arbeitsplätze, Cybersicherheit und Industrial IoT zurück. Das Ziel ist, erstklassige Lösungen bereitzustellen, die gleichzeitig vorhersehbar, zuverlässig und stabil sind.

Auch in Zeiten der Pandemie hilft Microland Unternehmen beim digitalen Wandel. Das Hauptaugenmerk liegt dabei voll und ganz auf Dienstleistungen, die unseren Kunden heutzutage wichtiger sind denn je.

Der Hauptsitz des 1989 gegründeten Unternehmens befindet sich in Bengaluru in Indien. Für die Firma arbeiten über 4.500 Experten in Büros und Lieferzentren in Asien, Australien, Europa, im Nahen Osten und in Nordamerika an digitalen Lösungen.

Lesen Sie mehr https://www.microland.com/

Informationen zu Avasant

Avasant wird von der International Association of Outsourcing Professionals (IAOP) zu den "Besten der weltbesten Outsourcing-Berater" gezählt, eine Ehrenposition, die sich aus einer zehnjährigen Erfolgsbilanz hervorgeht. Durch die Zusammenarbeit mit erfahrenen Fachleuten mit durchschnittlich 20 Jahren Branchenerfahrung und der Durchführung von mehr als 1000 Projekten in über 40 Ländern haben Avasants Beratungs- und Consulting-Methoden der nächsten Generation dazu geführt, dass Avasant zu den bestplatzierten Unternehmen seiner Klasse gehört und von zahlreichen Organisationen ausgezeichnet wurde, darunter: Vault, NOA, IAOP und Wall Street Journal.

Lesen Sie mehr: https://avasant.com/

