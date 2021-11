FH Salzburg: Online Info-Samstag am 4. Dezember

Salzburg/Puch-Urstein/Kuchl (OTS) - Unter dem Motto #LeidenschaftbrauchtWissen präsentiert die FH Salzburg am Samstag, dem 4. Dezember 2021 virtuell ihr Studienangebot. Von 10 bis 15 Uhr gibt es online Vorträge zu den Bachelor- und Masterstudiengängen in den Disziplinen Ingenieurwissenschaften, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, Design, Medien & Kunst sowie Gesundheitswissenschaften. In den Präsentationen gibt es Infos zum Wunschstudium, zu Job-Aussichten, zum Auslandsaufenthalt und vieles mehr. Im Anschluss an die Vorträge können im Live-Chat Fragen gestellt werden.

„Zero Waste, Fridays for Future, soziales Engagement: Diese aktuellen Beispiele zeigen, wie motiviert die junge Generation ist, Herausforderungen an der Wurzel anzupacken. Eine Vision in die Tat umzusetzen, braucht aber auch notwendiges Wissen und entsprechende Fertigkeiten; diese werden u.a. durch ein ein Studium vermittelt. Der Online Info-Samstag ist also der erste Schritt in diese Richtung“, erklärt Sigi Kämmerer, Bereichsleiter Hochschulkommunikation und Marketing.

Leidenschaft braucht Wissen



Am Online Info-Samstag haben Interessent*innen die Möglichkeit, insgesamt 18 Bachelor- und 12 Masterstudiengänge der FH Salzburg kennenzulernen. In den Präsentationen erhalten Studieninteressierte zunächst einen Überblick über das Studienangebot, die jeweiligen Inhalte und die Fähigkeiten, die sie dabei erwerben. Weitere relevante Themen wie Praktikumsmöglichkeiten und Karrierechancen sind ebenfalls Teil der Vorträge.

Studieninhalte sind jedoch nicht die einzigen Themen am Online Info-Samstag. Die Veranstaltung knüpft genau da an, wo sich künftige Studierende Fragen stellen: Die Vertreter*innen der ÖH erklären ihre Rolle als Hochschul- und Studienvertreter*innen. Ebenso werden in einem separaten Vortrag relevante Themen wie Studienbeihilfe und Stipendien diskutiert. Das International Office informiert über die Möglichkeiten eines Auslandssemesters und anderen Mobilitätsprojekten an der FH Salzburg.

Auch in Sachen persönliche Beratung steht der Info-Samstag im Online-Format der „vor Ort“-Variante nichts nach: Individuelle Beratungsgespräche sind über ein Formular auf der Website buchbar. Genauso können Interessent*innen ihre Fragen mittels Live-Chat direkt an die Studienberatung stellen.

Eintauchen in die Welt der FH Salzburg

Nicht nur das Führen von persönlichen Gesprächen, sondern auch das Sammeln von Eindrücken kommt am Online Info-Samstag nicht zu kurz. Durch die virtuelle Campus- und Technik-Tour erhalten künftige Studierende einen Eindruck von den Räumlichkeiten und der Ausstattung der Standorte. Gleichzeitig haben Besucher*innen des Online Info-Samstags die Möglichkeit, an Schnuppervorlesungen zu den Themen „Software Engineering“ und „Angewandte Mathematik“ teilzunehmen.

Details und Programm: www.fh-salzburg.ac.at/infosamstag

Save the date: Eine weitere Möglichkeit die FH Salzburg kennenzulernen, ist am 11. März 2022, am Tag der offenen Tür (Open House).

