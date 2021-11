Prall gefüllter Online-Adventkalender bereichert die Familienzeit im Advent

NÖ Familienland GmbH verlost 24 Mal tolle Überraschungen für die ganze Familie

St. Pölten (OTS/NLK) - „In der Vorweihnachtszeit rücken die Familien wieder enger zusammen, nicht zuletzt aufgrund der Coronapandemie, die uns zum wiederholten Mal einen Advent zu Hause beschert. Nutzen wir diese Zeit, um uns auf das Wesentliche zu besinnen und neue Kraft im Kreise der Familie zu schöpfen“, betont Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und verweist auf den virtuellen Adventkalender der NÖ Familienland GmbH, der mittlerweile zu einer bei den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern beliebten vorweihnachtlichen Tradition geworden ist: „Auch in diesem Jahr haben Familien die Möglichkeit, am Adventkalender-Gewinnspiel teilzunehmen und einen von 24 tollen Preisen zu gewinnen.“

Das Landesgremium für Papier- und Spielwarenhandel der Wirtschaftskammer Niederösterreich stellt, wie auch im vergangenen Jahr, 24 spannende Gesellschaftsspiele zur Verfügung. Als ganz besonderes Highlight in diesem Jahr warten zusätzlich hinter jedem Türchen auch großartige Sachpreise und Gutscheine von Partnerbetrieben des NÖ Familienpasses auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Adventkalender-Gewinnspiels. „Es freut mich in dieser herausfordernden Zeit ganz besonders, dass wir den Familien mit den Preisen kleine Freuden nach Hause schicken können“, so Teschl-Hofmeister. Zur Teilnahme gelangen Sie via www.noe-familienland.at.

Die NÖ Familienland GmbH hat auf ihrer Website zusätzlich ein umfangreiches Angebot mit Unterhaltungsprogramm für zu Hause zusammengetragen. Basteltipps, Film- und Buchvorstellungen oder spannende Rätsel zum Ausdrucken, Links zu virtuellen Museumstouren sowie Anleitungen zu Do-It-Yourself-Experimenten, Hörbücher, Geschichten und Medientipps für Eltern werden laufend aktualisiert und kostenlos zur Verfügung gestellt. „Ich lade Niederösterreichs Familien ein, von diesem Angebot Gebrauch zu machen und beim Geschichten lesen oder Spielen gemeinsame, qualitätsvolle Familienzeit zu verbringen. Die Familie ist es, die einem Halt gibt, die Geborgenheit vermittelt und die einen auch positiv nach vorne blicken lässt“, so Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister abschließend.

Nähere Informationen: Karin Feldhofer, 02742 9005 13484, karin.feldhofer @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Christian Salzmann

02742/9005-12172

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse