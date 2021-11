Gaál: Stadtmensch werden und mithelfen, dass Menschen ihre Wohnung behalten können

Social City Wien sucht Freiwillige für die Wohnungssicherung von Gemeindebau-mieter*innen

Wien (OTS) - Eine neue Kooperation zwischen der Plattform Social City Wien und Wiener Wohnen ist eine von mehreren Maßnahmen für eine langfriste und nachhaltige Wohnungssicherung für Gemeindebaumieter*innen in Zeiten der Corona-Pandemie.

„Die Stadtmenschen sind eine wunderbare Möglichkeit sich sozial zu engagieren. Freiwillige Unterstützerinnen und Unterstützer können bereits mit ein paar Stunden Einsatz im Monat einen ganz wertvollen Beitrag leisten. Im Kern geht es darum Menschen auf dem Weg zurück aus der finanziellen Krise zu begleiten und Ihnen ein Stück weit Sicherheit zu geben. Gebeutelt vom Leben ist manchmal kein Gefühl kostbarer, als dass jemand für einen da ist. Oft geht es nur darum bei einem schwierigen Telefonat zu helfen, mitzukommen zu einem wichtigen Termin oder einfach nachzufragen, wie es einem geht. Dieser soziale Zusammenhalt ist nämlich einer der Gründe, warum diese Stadt so lebenswert ist“, erklärt Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Bei Wiener Wohnen unterstützt ein eigenes Team von Sozialarbeiter*innen Mieter*innen, ihre Wohnung zu sichern. Nach einer erfolgreichen Intervention des Case Management übernehmen freiwillige „Stadtmenschen“ die Hilfe bei der Nachbetreuung. So dass durch ihre Unterstützung Mieter*innen nachhaltig schuldenfrei bleiben und nicht mehr in Gefahr kommen, ihre Gemeindewohnung zu verlieren.

Diese Begleitung passiert in enger Zusammenarbeit mit dem Case Management-Team. Durch Besuche und Anrufe stehen die „Stadtmenschen“ im regelmäßigen Kontakt mit den Mieter*innen. Sie erinnern zum Beispiel an Zahlungsfristen und Termine, begleiten und helfen bei der Durchführung von Zahlungen und bei Behördengängen etc., um Gewohnheiten zu festigen und beizubehalten.

Vor ihrem Einsatz als „Stadtmenschen“ absolvieren sie einen Einführungslehrgang, der speziell auf die Begleitung und Unterstützung vorbereitet. Alle Informationen finden Interessierte auf: http://www.stadtmenschen.wien

"Wir suchen Organisationstalente mit einer großen Portion Empathie, die sich gerne für ihre Mitmenschen einsetzen und sie ein Stück ihres Lebens begleiten. Im Hintergrund unterstützen wir die freiwilligen Stadtmenschen im Gemeindebau mit einem Mix aus Einführungslehrgang, einer fixen Ansprechperson, Reflexionstreffen, professioneller Supervision und vielem mehr." so die Projektverantwortliche Christina Rettenmoser.

Interessierte an der Freiwilligenarbeit als Stadtmensch können sich direkt an die E-Mail-Adresse: christina.rettenmoser @ stadtmenschen.wien bzw. die Telefonnummer +43 676 4756441 wenden. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Stephan Grundei

Mediensprecher Vizebürgermeisterin Kathrin Gaal

Tel: 01/4000-98057

E-Mail: stephan.grundei @ wien.gv.at



Stefan Hayden

Unternehmenssprecher Wiener Wohnen

Tel.: +43 664 88 75 75 18

E-Mail: stefan.hayden @ wien.gv.at