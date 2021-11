COVID-19-Schutzimpfungsangebot für Kinder wird in Niederösterreich ausgebaut

30.000 Termine stehen in den nächsten Wochen zur Verfügung

St. Pölten (OTS/NLK) - Am Donnerstag hat die europäische Arzneimittelagentur (EMA) die Corona-Schutzimpfung für Kinder von fünf bis elf Jahren zugelassen und das nationale Impfgremium hat diese umgehend für Österreichs empfohlen. Seitdem wurden im Bundesland 2.000 Kinder dieser Altersgruppe geimpft. Zukünftig werden weitere sogenannte Kinderimpflinien, die altersgerecht ausgestattet und mit erfahrenem Personal besetzt sind, das Impfangebot für Kinder erweitern.

„Aktuell sind 14.400 Termine gebucht worden. In den nächsten Wochen stehen weitere 30.000 Kinderimpftermine in Niederösterreich zur Verfügung. Wir laden deshalb alle Eltern ein, vom umfangreichen Impfangebot für ihre Kinder Gebrauch zu machen“, betonen LHStv. Stephan Pernkopf und Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig.

Die ersten Impfungen für die Fünf- bis Elfjährigen wurden in den Impfzentren in St. Pölten, Tulln und Wiener Neustadt gestartet. Seit heute, Samstag, wird auch im Impfzentrum Wieselburg eine eigene Kinderimpflinie angeboten. Ab Anfang Dezember wird es in Gmünd und in Kürze auch in Laxenburg Kinderimpflinien geben. Verabreicht werden derzeit die Impfungen zudem in den Impfstraßen in Baden und Traiskirchen und bei 35 niedergelassenen Ärzten. Hinzu kommen einzelne Kinderärzte, die selbst Vakzine bestellen und direkt verimpfen. „Insgesamt wurden in Niederösterreich bisher rund 8.000 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren immunisiert. Drei Viertel davon sind schon vor der Empfehlung des Nationalen Impfgremium ‚off-label‘ bei Ärzten geimpft worden, da auch bei Kindern schwere Krankheitsverläufe auftreten können und keine andere herkömmliche Kinderkrankheit eine so große Krankheitslast hat“, so Pernkopf und Königsberger-Ludwig abschließend.

