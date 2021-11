ÖAMTC: Winter hält Österreich weiter fest im Griff

Querstehende Lkw, Sperren, Kettenpflichten

Wien (OTS) - Die fortwährenden Schneefälle führten auch am Samstag zu Problemen auf Österreichs Straßen. Beim ÖAMTC langten zunehmend viele Verkehrsmeldungen zu Kettenpflichten und Straßensperren ein.

Besonders in Niederösterreich und dem Südburgenland, als auch in der Steiermark, Kärnten und Tirol kam es Samstagfrüh zu Verkehrsproblemen.

So war etwa die Süd Autobahn (A2) in Fahrtrichtung Graz rund zwei Stunden lang zwischen Wolfsberg Nord und Bad Sankt Leonhard unpassierbar. Querstehende Lkw blockierten die Fahrbahn. In der Gegenrichtung kam ein Lkw zwischen Hartberg und Strebersdorf ins Schleudern und sorgte für Behinderungen.

