„Dancing Stars“: Finale startet heute um 20.15 Uhr in ORF 1

Aufgrund der Absage der Herren-Abfahrt in Lake Louise startet das Finale der 14. Staffel zur gewohnten Zeit um 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Die Spannung steigt – in wenigen Stunden steht fest, wer „Dancing Star 2021“ wird! Caroline Athanasiadis & Danilo Campisi, Kristina Inhof & Dimitar Stefanin, Bernhard Kohl & Vesela Dimova und Jasmin Ouschan & Florian Gschaider – die Entscheidung, wer bei der 14. Staffel des ORF-Tanzevents als Sieger hervorgeht, fällt heute, am Freitag, dem 26. November 2021, ab 20.15 Uhr live in ORF 1.

Der aktualisierte Programmablauf in ORF 1:

20.15 Uhr: “Dancing Stars – Die Show”

21.25 Uhr: “Dancing Stars – Die letzten Drei”

22.20 Uhr: “Dancing Stars – Das Finale”

23.05 Uhr: “Dancing Stars – Die Entscheidung”

Bei einem Contemporary müssen die „Dancing Stars“ noch einmal ihr Bestes geben, bevor die erste Entscheidung – in die neben den aktuellen Jurypunkten und Publikumsvotes auch die entsprechenden Wertungen der vergangenen beiden Shows miteinfließen – fällt: Dann steht fest, welche drei Paare bei der „Judges Challenge“ weiter um 21.25 Uhr um den Sieg tanzen. Jene beiden Paare mit den meisten Jury-und Publikumsvotes präsentieren dann um 22.20 Uhr im großen Finale ihren Showtanz. Wer vom Publikum zum „Dancing Star 2021“ gekürt wird, das entscheidet sich um 23.05 Uhr nach der finalen Votingverkündung.

Eröffnet wird die Finalshow von den Profis mit einem Gruppentanz. Außerdem steht bei einem Medley auch ein Wiedersehen mit den sechs Tanzpaaren, die bereits die Show verlassen mussten, auf dem Programm. Bis zu zehn Punkte für die Tanzleistungen der „Dancing Stars“ vergeben im Finale wieder Karina Sarkissova, Maria Santner und Balázs Ekker.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at