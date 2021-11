Am Puls von Innovation und Nachhaltigkeit: Ausschreibung zum ÖGUT-Umweltpreis 2021 geöffnet!

Zum 35. Mal vergibt die Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT) den ÖGUT-Umweltpreis.

Wien (OTS) - Vom Forschungsprojekt bis zum Geschäftsmodell, von der Grätzlinitiative bis zum internationalen Konzern – wir suchen technologische und soziale Innovationen, die den Energie- und Ressourcenverbrauch senken und zur sozialen Nachhaltigkeit beitragen. Das Preisgeld beträgt insgesamt EUR 27.000.

Der ÖGUT-Umweltpreis bietet den Nominierten und Preisträger:innen die Gelegenheit, sich vor einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren, sich zu vernetzen und mögliche Kooperationspartner:innen zu finden.

Die Kategorien

Frauen in der Umwelttechnik (mit Unterstützung des BMK, Preisgeld EUR 5.000)

Frauen vor! Der ÖGUT-Umweltpreis für „Frauen in der Umwelttechnik" wird an Expertinnen im Bereich angewandter umweltbezogener Forschung und Technologieentwicklung in Österreich vergeben, die Role Models für Karrieren in diesem Bereich sind.

Nachhaltige Kommune (mit Unterstützung des Städtebunds, Preisgeld EUR 5.000)

Städte und Gemeinden gestalten das unmittelbare Lebensumfeld für Bürger:innen. Für eine nachhaltige Entwicklung Österreichs sind sie daher von besonderer Bedeutung. Die Auszeichnung würdigt Engagement und Projekte mit hoher Vorbildwirkung auf kommunaler Ebene und stärkt das Bewusstsein für die Bedeutung der Kommunen.

Partizipation und zivilgesellschaftliches Engagement (mit Unterstützung des BMK, Preisgeld insgesamt EUR 5.000)

Nachhaltige Entwicklung kann nicht verordnet, sie muss verhandelt werden und ist somit eng verknüpft mit der Beteiligung der Öffentlichkeit. Der ÖGUT-Umweltpreis dieser Kategorie zielt in zwei Richtungen: es werden herausragende Partizipationsprojekte und zivilgesellschaftliche Initiativen ausgezeichnet, in denen öffentliche Anliegen in innovativer und vorbildhafter Weise verhandelt und umgesetzt wurden.

NEU: Mit Forschung & Innovation zur Kreislaufwirtschaft (mit Unterstützung des BMK, Preisgeld EUR 5.000)

Gegenwärtig steigt der weltweite Ressourcenverbrauch unvermindert an. Die Gewinnung und Verarbeitung von Ressourcen ist stets mit hohen Treibhausgasemissionen, enormen Umweltbelastungen und Biodiversitätsverlusten verbunden. Klimakrise und Ressourcenverknappung zeigen die Grenzen unseres linearen und die Notwendigkeit eines zirkulären Wirtschaftens auf. Gesucht werden Projekte und Aktivitäten, die einen essentiellen Beitrag dazu leisten, lineare Wertschöpfungsketten zu Kreisläufen umzuwandeln und damit den primären Ressourceneinsatz radikal zu verringern.

Innovation und Stadt (mit Unterstützung des BMK, Preisgeld EUR 5.000)

Die höhere Nutzungs- und Infrastrukturdichte in Städten birgt das Potenzial für eine sektorübergreifende Integration der Bereiche Energie, Verkehr, Gebäude, Wirtschaft und Landwirtschaft. In dieser Kategorie stehen Projekte im Zentrum, die es sich zum Ziel gesetzt haben, Prozesse zur Berücksichtigung energie- und klimaschutzbezogener Inhalte in der Raumplanung zu etablieren und rechtsverbindliche Instrumente in der Umsetzung zu schaffen.

World without waste (mit Unterstützung von Coca-Cola, Preisgeld EUR 2.000)

Ausgezeichnet werden in dieser Kategorie Unternehmen, die in der gelebten Praxis an der Reduktion des Abfallaufkommens in der Produktion arbeiten und Lösungen für eine Produktion von morgen entwickelt haben.

Die Entscheidung über die Auszeichnungen wird von unabhängigen Expert:innenjurys getroffen.

Sonderpreis der Magazine BUSINESSART und LEBENSART

Alle Einreichungen gehen auch an den Start für die Auszeichnung mit den Sonderpreisen LEBENSART und BUSINESSART, dotiert mit einem Medienpaket der beiden renommierten Nachhaltigkeitsmagazine.

Ausschreibungsunterlagen und nähere Informationen zu den Kategorien

Bewerbungen sind bis 31. Jänner 2022 möglich.

Das Preisgeld wird gestiftet vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK), dem Österreichischen Städtebund und Coca-Cola. Sie ermöglichen den Projekten breite öffentliche Anerkennung und Vorbildwirkung und unterstützen durch den finanziellen Bonus ganz konkret die Umsetzung von Ideen und Projekten.

Die Preisverleihung findet im Rahmen des ÖGUT-Jahresempfangs am 31. März 2022 statt – in welcher Form genau, wird der aktuellen Pandemie-Lage angepasst.

