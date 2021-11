ÖAMTC: Verkehrsbehinderungen durch Schneefälle

Wien (OTS) - Laut ÖAMTC führten die Schneefälle der letzten Stunden vor allem im Ostalpenraum zu Verkehrsbehinderungen. „Speziell in Niederösterreich und der Steiermark wurden vielerorts Kettenpflichten verhängt. Wegen Unfällen und hängengebliebener Lkw mussten zwischenzeitlich auch Verbindungen gesperrt werden, wie etwa die Ennstal Straße (B320) und die Salzkammergut Straße (B145)“, so die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. In Anbetracht der Wetteraussichten sollten Fahrten am Wochenende keinesfalls ohne entsprechende Winterausrüstung durchgeführt werden.

Aktuelle Verkehrsinformationen auch zu den Kettenpflichten:

www.oeamtc.at/verkehrsservice

www.oeamtc.at/apps

