FPÖ – Hafenecker: Grünes Strafkommando schickt Ortschaften und Pendler in den Stauwahnsinn

Verkehrsministerien Gewessler mutiert zur „Stauministerin“

Wien (OTS) - „Wo es nur möglich ist, versucht die grüne Verkehrsministerin Gewessler den Verkehr in unserem Land lahmzulegen. Dabei vergisst sie, dass ihre wahnwitzigen Baustopps auch ihre so heiß geliebten E-Autos betreffen. Diesmal bekommen die Steiermark und Kärnten den Autofahrer-Hass der Ministerin zu spüren, wo die Ausbauprojekte der Pyhrn Autobahn A9 und der Klagenfurter Schnellstraße S37 auf Ministerweisung unter die Räder kommen. Anstatt auf sichere und moderne Straßen zu setzen, nimmt Gewessler Staus und weiterhin viele Verkehrsunfälle bewusst in Kauf“, kritisierte der freiheitliche Verkehrssprecher NAbg. Christian Hafenecker.

„Dass das für die betroffenen Ortschaften und Pendler entlang der B317 eine Katastrophe ist, liegt auf der Hand, zumal gerade in dieser Region der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel nicht möglich ist, weil es sie einfach nicht gibt. In welcher realitätsfreien Blase lebt Frau Gewessler eigentlich? Die linke Ministerin sieht nicht die Probleme der Bevölkerung und will ein Strafkommando für all jene ausrollen, die auf ihr Kraftfahrzeug angewiesen sind“, so Hafenecker, der sich dabei an die Strategie der Bundesregierung bei der Corona-Impfung erinnert fühlt: „Wer sich nicht dem Diktat der Corona-Diktatur beugt, der darf sich auf Sanktionen gefasst machen.“ Hafenecker sei gespannt, wie lange er als ungeimpfter Autofahrer noch unterwegs sein darf, ehe er vielleicht vom türkis-grünen Corona-Regime mit einem Fahrverbot belegt werde. Theoretische Führerscheinprüfungen seien Ungeimpften ja bereits verboten worden.

Das alles passiere unter dem Deckmäntelchen des Klimaschutzes, was natürlich auch fachlich nicht nachvollziehbar sei. „Wo wird denn der CO2-Ausstoß wohl höher sein? Auf einer modernen und gut ausgebauten Straße, wo die Autos dahinrollen, oder im Stau, den vor allem die Pendler im Großraum Graz auf der A9 beinahe täglich erleben müssen?“, musste sich Hafenecker fragen und weiter: „Im Prinzip will diese türkis-grüne Regierung nur ausprobieren, wer unsere Bürger besser schikanieren kann. Gewessler sollte sich besser ‚Stauministerin‘ nennen, denn in Wahrheit steht sie für nichts anderes, als für Verkehrschaos zu Lasten unserer Bevölkerung.“

