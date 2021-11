Taschner: Verstärktes Angebot für PCR-Testungen für Lehrer und Schüler

ÖVP-Bildungssprecher: Neues Plakat zur Sicherheitsphase für Schulen

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Um auch weiterhin ein möglichst sicheres Umfeld für die Schülerschaft und das Lehrpersonal zu gewährleisten, wurden von Bildungsminister Heinz Faßmann neue Maßnahmen ergriffen, um das PCR-Testangebot zu erhöhen, zeigte sich heute, Freitag, ÖVP-Bildungssprecher Abg. Rudolf Taschner erfreut. „Diese Initiative wird dazu beitragen, das Infektionsgeschehen weiter einzudämmen.“ Neu ist: Oberösterreich und Niederösterreich führen eine zweite PCR-Testung durch.

Die Lage in den Labors, die PCR-Tests auswerten, ist aufgrund der bundesweit hohen Zahl leider angespannt. Ab der kommenden Woche stellt das Bildungsressort dem Lehr- und Verwaltungspersonal daher auch PCR-Tests zur Verfügung. Die dafür notwendigen QR-Code-Sticker werden schon in dieser Woche mit der Post zugestellt. Ausgenommen davon sind die Wiener Lehrer und das Verwaltungspersonal, da für diese bereits das etablierte Angebot der Stadt Wien über „Alles gurgelt“ besteht. Die Lehrer testen dabei im selben Testrhythmus wie die Schüler an ihrem Standort.

Auch das Testangebot für Schülerinnen und Schüler wird schrittweise erweitert. Ab dem 29. November werden die Testmöglichkeiten mit PCR-Tests ausgebaut. Ziel ist es, zwei PCR-Tests pro Woche zu ermöglichen. In Niederösterreich und Oberösterreich werden bereits in der kommenden Woche zwei PCR-Tests durchgeführt – auch in Wien wird weiterhin zweimal pro Woche getestet. Damit sind rund 50 Prozent aller Schüler abgedeckt.

Zur einfachen Übersicht über die in der aktuellen Sicherheitsphase geltenden Regelungen bei Maske und Testung für Schüler und Externe gibt es auch ein aktuelles Plakat: www.bmbwf.gv.at/hygiene.

„Diese Maßnahmen helfen uns, die Ausbreitung des Virus in den Schulen bestmöglich zu minimieren, damit die Schule ein sicherer Ort ist!“, so Taschner abschließend.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at