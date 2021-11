Zweite Nationalratspräsidentin Bures trifft hochrangige chinesische Delegation

50. Jubiläum der bilateralen Beziehungen Österreich-China

Wien (PK) - Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures traf heute eine hochrangige chinesische Delegation unter Führung des stellvertretenden Vorsitzenden des Nationalkomitees der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes, Wan Gang, der Wien zur Zeit einen offiziellen Besuch abstattet. "Der Dialog mit China steht heute ganz im Eindruck des 50 Jahres-Jubiläums der intensiven bilateralen Beziehungen", stellte die Zweite Nationalratspräsidentin dabei fest, "Auch bei meinem letzten China-Besuch 2018 war der rege politische Austausch von merkbar großem Interesse, nicht nur auf parlamentarischer Ebene". Vor allem die vielfältigen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Österreich und China haben sich in der jüngsten Vergangenheit dynamisch entwickelt. China ist Österreichs wichtigster Wirtschaftspartner in Asien. Auch, wenn pandemiebedingt zuletzt Einbrüche zu vermerken waren, so habe sich der bilaterale Handel heuer wieder um 30 Prozent massiv gesteigert. "China ist heute ein entscheidender Partner bei der Lösung globaler Problemstellungen, etwa beim Klimaschutz - es ist erfreulich, dass hier zuletzt verstärkt Signale für einen konstruktiven Dialog zu vermerken waren und die harte Frontstellung zwischen den USA und China nach dem US-Administrationswechsel gelockert werden konnte", hielt Bures fest, "Unser Dank gilt China aber auch ganz besonders für die rasche und unbürokratische Zusammenarbeit zu Beginn der COVID-Pandemie bei der Beschaffung von Schutzmasken und medizinischen Gütern". (Schluss) red

HINWEIS: Fotos von dieser Veranstaltung finden Sie auf der Website des Parlaments.

Rückfragen :

Harald Stockbauer

Büro der Zweiten Präsidentin des Nationalrats Doris Bures

Pressesprecher

Tel. +43 1 401 10-2221

Mobil: +43 676 8900 2221

E-Mail: harald.stockbauer @ parlament.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl