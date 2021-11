Black Friday: Regional schenken und ans Klima denken

„So schmeckt NÖ“ präsentiert Geschenkideen von Partnerbetrieben

St. Pölten (OTS) - Die Kulinarik-Initiative des Landes „So schmeckt Niederösterreich“ bietet auch heuer, passend zum Black Friday, eine Entscheidungshilfe in Bezug auf regionale Geschenksets. Zahlreiche „So schmeckt Niederösterreich“ Partnerbetriebe bieten gesammelt in einer Broschüre ihre Spezialitäten an. Über 100 kulinarische Geschenkideen aus Niederösterreich gibt es ab sofort unter www.soschmecktnoe.at/regional-schenken zum Durchklicken oder als Broschüre zum Bestellen.

„Unsere ‚So schmeckt Niederösterreich‘- Partnerbetriebe sind einfallsreich und bieten für alle Eventualitäten Geschenkideen an. Die Geschenkkörbe und Spezialitätenboxen sind nicht nur kreativ, sondern auch innovativ und vor allem sinnvoll. Durch den Kauf werden nämlich Familienbetriebe unterstützt und die Wertschöpfung bleibt im Land“, zeigt sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überzeugt.

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf betont: „Mit der Broschüre ‚Regional schenken‘ wird einmal mehr sichtbar, wie groß die Vielfalt unserer regionalen Produkte im Land ist. Diese wertvollen Schmankerln zeichnen sich aus durch ihre Qualität, den Geschmack und das einzigartige Handwerk der Bäuerinnen und Bauern. Mit diesen kreativen Geschenkideen erhalten wir nicht nur die kulinarische Identität unseres Landes, sondern leisten durch die Regionalität auch einen Beitrag zum Umweltschutz. So lässt sich das Einkaufen am Black Friday vereinbaren, denn durchs regionale Schenken denken wir auch an das Klima.“

„So schmeckt Niederösterreich“ lädt zu regionalen Genüssen vom Feinsten ein – bestellbar auch im Internet. Zahlreiche Geschenkideen für das bevorstehende Weihnachtsfest sind im Onlineshop zu finden. Auf www.soschmecktnoe.at/shop sind heimische Spezialitäten in bester Qualität erhältlich. So hat man die Möglichkeit, bequem von zu Hause aus die Produkte auszuwählen, zu bestellen und geliefert zu bekommen. Man kann sie aber auch gleich direkt zu seinen Liebsten mit persönlichen Grüßen schicken lassen. Nach Vorbestellung können die Geschenkideen auch direkt bei den Betrieben zu Hause abgeholt werden – eine gute Möglichkeit die Produzenten kennenzulernen. Geschenksets werden auch auf individuellen Wunsch zusammengestellt. Die Broschüre „Regional schenken“ kann unter www.soschmecktnoe.at/regional-schenken bestellt werden.

Nähere Informationen: Energie- und Umweltagentur NÖ, Simon Slowik, Pressereferent, Telefon 0676/83 688 569, E-Mail simon.slowik @ enu.at, www.enu.at, www.soschmecktnoe.at/shop, www.myproduct.at, www.markta.at, www.bauernladen.at, www.schmankerlbox.at.

