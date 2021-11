Behindertenanwalt Hofer beglückwünscht Mag. Michael Svoboda zur Wahl zum Präsidenten des Österreichischen Behindertenrats

Wien (OTS) - Im Rahmen eines Delegiertentags am 25. November 2021 wurde Svoboda, der sich in seiner Funktion als Präsident der Kriegsopfer- und Behindertenverbandes Österreich bereits langjährig für die Anliegen von Menschen mit Behinderungen einsetzt, zum Präsidenten des Österreichischen Behindertenrats, der als Dachorganisation von über 80 Mitgliedsorganisationen die Interessen von 1,4 Millionen Menschen mit Behinderungen vertritt, gewählt. Behindertenanwalt Hansjörg Hofer gratuliert Mag. Michael Svoboda zu seiner Wahl und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen in Österreich.

