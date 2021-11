3 Hauben für die Genießerstube im Alpenhof Hintertux

Hintertux (OTS) - Auch im heurigen Jahr hat der Restaurant-Guide Gault Millau wieder die besten Restaurants ausgezeichnet – mit dabei auch die Genießerstube im ****S Hotel Alpenhof in Hintertux mit Küchenchef Maximilian Stock. Die Kritiker haben das Restaurant in Hintertux mit 15 Punkten und 3 Hauben ausgezeichnet und das besondere Maß an Kreativität und Präzision der Gerichte gelobt.

Mit großer Spannung hat man ihn erwartet, den neuen Restaurantführer Gault Millau 2022. Auch in diesem Jahr hat es die Genießerstube im Alpenhof in Hintertux hineingeschafft – mit einer grandiosen Steigerung auf 15 Punkte und herausragenden 3 Hauben haben Maximilian Stock und sein Küchenteam die Kritiker mit regionalen Gaumenfreuden, einzigartigen Kreationen und präzisierten Gerichten für sich gewonnen. Küchenchef Maximilian Stock zur exzellenten Kritik der Genießerstube: „Ein grandioses Ergebnis und eine großartige Bestätigung für mein Team und mich.“

Regionalität an erster Stelle

Die Genießerstube punktet vor allem mit regionalen Produkten aus der Umgebung, welche sich in allen Gerichten wiederfinden. Eine große Vielfalt an Produkten aus der Nähe und ein hohes Maß an Qualität machen die Menüfolge von Maximilian Stock so besonders und sind die zentralen Eckpfeiler seiner Philosophie. Der Reiz der kreativen Küche liegt für Stock wie er selbst sagt „in der Kombination aus bekannten und neuen Geschmäckern, mit welchen wir unsere Gäste immer wieder überraschen können“. Diese Überraschung haben auch die Kritiker erlebt und bezeichnen sein Menü als „Paukenschlag und ein Fest für alle Sinne“. Auch die Gastgeberfamilie Dengg ist sichtlich erfreut über den großen Erfolg: „Wir sind sehr stolz auf Maximilian und seine herausragende Leistung. Diese Auszeichnung bestätigt einmal mehr die tolle Leistung von Maximilian und seinem Team und dass seine Philosophie genau den Puls der Zeit trifft.“

Erfreuen Sie sich an herausragenden Gaumenfreuden in der Genießerstube im Alpenhof Hintertux und erleben Sie das 3-Hauben-Geschmackserlebnis von Küchenchef Maximilian Stock und seinem Team.

