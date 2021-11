Aviso: Heute Medienstatement Gesundheitsminister Mückstein und Expert:innen zur Corona-Schutzimpfung für Kinder unter 12 Jahren

Heute Donnerstag, 25. November 2021, 16.00 Uhr, Sozialministerium

Wien (OTS/BMSGPK) -

Gesundheitsminister Dr. Wolfgang Mückstein sowie Prof. Dr. Ursula Wiedermann-Schmidt, Expertin des Nationalen Impfgremiums, und DDr. Peter Voitl, Gründer des Kindergesundheitszentrums Donaustadt, informieren über die Corona-Schutzimpfung für Kinder unter 12 Jahren in Österreich.

Gesundheitsminister Dr. Wolfgang Mückstein

Univ. Prof. Dr.in Ursula Wiedermann-Schmidt, Medizinische Universität Wien, Vorstand des Zentrums f. Pathophysiologie, Infektiologie & Immunologie und Leiterin des Instituts für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin, Expertin des Nationalen Impfgremiums

Wir bitten Medienvertreter:innen nach Möglichkeit via Zoom an diesem Termin teilzunehmen. Virtuell können auch Fragen gestellt werden. Nach Akkreditierung wird der Link per E-Mail zugeschickt. Aufgrund der Personenbeschränkung können nicht alle Medienvertreter:innen persönlich an der Pressekonferenz teilnehmen. Um den Einlass für Kamerateams gewähren zu können, bitten wir daher unbedingt um Akkreditierung unter pressekonferenz@sozialministerium.at mit den Hinweis, dass Sie persönlich teilnehmen möchten.

Datum: 25.11.2021, 16:00 - 16:45 Uhr

Ort: Sozialministerium, Pressezentrum, 5. Stock, Zutritt nur über Haupteingang

Stubenring 1, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.sozialministerium.at

