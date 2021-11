Wirtshausküche für zuhause

LR Danninger: Wirtshausklassiker bestellen und daheim genießen

St Pölten (OTS) - Niederösterreichs Gastronomiebetriebe sind derzeit geschlossen, selber kochen muss trotzdem niemand. Das „Wirtshaus to go“ ist eine willkommene Alternative: Viele Gasthäuser im Land bieten wieder Abholservice an, Genussmenschen daheim freuen sich über köstliche Abwechslung am Teller. Tourismuslandesrat Jochen Danninger und Gastronomie-Obmann Mario Pulker appellieren an die Gäste, ihren Wirtinnen und Wirten die Treue zu halten und die Take-away-Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen.

Aktuell sind 8.500 Gastronomie-Betriebe mit 40.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Lockdown. Tourismuslandesrat Jochen Danninger zur aktuellen Lage: „Der mittlerweile fünfte Lockdown in der Ostregion ist ein schwerer Schlag besonders für alle Gastronomen in diesem Land, die sich gute Umsätze bei den zahlreichen bereits gebuchten Weihnachtsfeiern erwarten durften. Besonders bitter ist dieser Lockdown vor allem für jene Wirtinnen und Wirte, die von Anfang an alle Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung mitgetragen haben. Sie kommen nun ganz unverschuldet zum Handkuss. Daher bitten wir Sie, auch im Lockdown Ihrem Wirt weiterhin die Treue zu halten und von den umfangreichen Abhol- und Lieferangeboten bei Niederösterreichs Gastronomiebetrieben Gebrauch zu machen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Wirtshäuser am 13. Dezember wieder für ihre Gäste da sein können. Bis dahin sind Wirtshaus-Gutscheine ein tolles Geschenk und der Garant für zukünftigen Genuss“.

Mario Pulker, Tourismus-Spartenobmann der Wirtschaftskammer Niederösterreich und Gastronomie-Obmann der WKNÖ, betont: „Wenn der Gast nicht ins Wirtshaus gehen kann, dann kommt die Wirtshausküche eben nachhause. Weihnachtsfeiern, Geschäftsessen, schnelles Menü in der Mittagspause und Familienfeste sind aktuell leider nicht möglich, aber Niederösterreichs Wirtinnen und Wirte machen trotzdem vieles möglich. Wer das Essen beim Wirten um´s Eck bestellt und abholt, stützt die heimische Gastronomie und hält Arbeitsplätze in der Region; statt der Firmenfeier darf es heuer vielleicht ein Wirtshaus-Gutschein sein? Das erleichtert schon jetzt den Neustart!“

„Die Wirtshauskultur ist das Aushängeschild für die niederösterreichische Gastronomie. Rund 200 Wirtshäuser im ganzen Land stehen für hohe Qualität, authentische Küche und regionale Zutaten. Mit dem praktischen Abholservice stehen auch daheim im Handumdrehen die typischen Wirtshausklassiker am Tisch: Genuss garantiert, auch ohne eigene Kochkünste und viel Zeitaufwand“, ist Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, überzeugt und ergänzt: „Mit den Gutscheinen der Wirtshauskultur machen Sie nicht nur Ihren Lieben zu Hause eine große Freude, sondern Sie unterstützen damit auch die Wirtinnen und Wirte in dieser so herausfordernden Zeit“.

Nähere Informationen bei der Niederösterreich-Werbung unter 02742/9000-19844, Marcella Maurer, und E-Mail marcella.maurer @ noe.co.at, bzw. beim Büro LR Danninger unter 02742/9005-12253, Andreas Csar, und E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at, http://www.niederoesterreich.at, www.wirtshauskultur.at, www.wirtshauskultur.at/wirtshaus-fuer-zhaus, www.gastwirtnoe.at/gutschein

