Grenzüberschreitende GMV rund 5 Milliarden RMB während Double 11, Xingyun Group LinkieBuy verbessert weiterhin den Umsatz für das Jahresende

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die alljährliche Double 11 Shopping Carnival ist in China endlich zu Ende gegangen. Die Xingyun Group schätzt, dass sie den Double 11 Tag mit einem GMV von 4,7 bis 5 Milliarden RMB abschließen wird, was einer Steigerung von mehr als 50 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und erneut einen Rekord in der grenzüberschreitenden E-Commerce-Branche darstellt. Dieses Mal feierte LinkieBuy, eine Marke der Xingyun Group, ihr Debüt am 11. Dezember und verbesserte das Händlererlebnis durch System-Upgrades in jeder Hinsicht und erzielte eine hervorragende Bilanz.

Nach Double 11 hat LinkieBuy sein SAAS-Shopsystem erneut verbessert und Marketingtools wie Gruppenkäufe, Seckilling, Coupons usw. optimiert, um globalen Anbietern dabei zu helfen, diversifizierte Marketingtools besser zu nutzen und chinesische Verbraucher dazu zu bringen, auf lokalere Art und Weise am Einkaufen teilzunehmen, wodurch die Umsätze der WeChat-Mini-Programm-Shops der Anbieter direkt gesteigert werden konnten.

Der LinkieBuy WeChat Store wurde in Chinas größtem sozialen Medium WeChat entwickelt und ermöglicht es den Nutzern, innerhalb von WeChat zu kaufen und zu teilen. Die enorme Nutzerzahl und die großen Nutzergruppen machen es zu einem aktiven Schlachtfeld für den sozialen E-Commerce. Der WeChat-basierte Mini-Programm-Shop ist relativ unabhängig, und die Händler haben mehr Kontrollrechte. Durch die Entwicklung von Miniprogrammen und die Konfiguration von Marketingtools können Marken ihre eigenen Kunden akkumulieren und ein komplettes Einkaufserlebnis wie Vorschau, Live und Marketing bieten.

Simon Qi, Vizepräsident der Xingyun-Gruppe, sagte: "Dank des großen Marktes und unseres großartigen Teams haben wir diesen Rekord erreicht. Und wir von LinkieBuy werden das System weiter verbessern und die Funktionen optimieren, um uns auf den Jahresendverkauf vorzubereiten, so dass globale Einzelhändler chinesische Verbraucher leicht er erreichen können."

LinkieBuy ist eine umfassende Marke für grenzüberschreitende E-Commerce-Dienstleistungen der Xingyun Group. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, globalen Händlern beim Eintritt in den chinesischen E-Commerce-Markt zu helfen, und bietet ihnen eine E-Commerce-Lösung für das chinesische Festland an, wie z. B. die Einrichtung und den Betrieb des WeChat-Mini-Programms auf der Grundlage seines SAAS-Systems. Seit November dieses Jahres erstreckt sich das Geschäft von LinkieBuy auf drei Kontinente: Asien, Australien und Europa, und hat die Zusammenarbeit mit Hunderten von bekannten Kunden auf der ganzen Welt abgeschlossen, darunter Benlux in Frankreich, Isetan Mitsukoshi in Japan, KISSBABY in Hongkong und HealthMore in Australien usw.

Xingyun Group

Coretta Huang

Huang.danying@xyb2b.com

http://www.linkiebuy.com/ +8618810731681