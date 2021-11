Schafft es Österreich doch noch zur WM? Play-off-Auslosung live im ORF

Am 26. November um 17.20 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Österreichs Fußball-Nationalteam der Herren hat dank des guten Abschneidens in der Nations-League die Chance, sich über das Play-off für die Fußball-WM 2022 in Katar zu qualifizieren. Zwölf Mannschaften bestreiten im März 2022 das Play-off-Turnier, drei Tickets für die WM werden dabei noch vergeben. Via ORF 1 sind die Fußballfans dann natürlich live dabei.

Die Halbfinale werden am 24. März gespielt. Die Auslosung findet am 26. November in Zürich statt. ORF 1 überträgt ab 17.20 Uhr live. Österreich ist gemeinsam mit der Türkei, Polen, Nordmazedonien, Ukraine und Tschechien in Topf 2. Der Gegner Österreichs kommt aus Topf 1 mit Portugal, Schottland, Italien, Russland, Schweden und Wales. Kommentator ist Erwin Hujecek, Christian Diendorfer und Herbert Prohaska analysieren Österreichs Chancen.

Die TV-Übertragung wird auch als Live-Stream via ORF-TVthek, sport.ORF.at und ORF Fußball angeboten, nachträglich auch als Video-on-Demand.

